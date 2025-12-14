Analitičari: Tramp novom uredbom o AI-ju ukida zakone o zaštiti djece

Iako se republikanci tradicionalno zalažu za prava saveznih država, Donald Tramp ponovno odstupa od stranačke linije. Gotovo godinu dana nakon početka svog drugog mandata, Tramp je novom izvršnom uredbom oslabio autonomiju država, ovaj put ciljajući regulaciju umjetne inteligencije, piše Futurism.

Uredbom nazvanom "Osiguravanje nacionalnog političkog okvira za umjetnu inteligenciju", Tramp je državnom tužiocu dao široke ovlasti da tuži savezne države i poništi zakone o zaštiti potrošača koji stoje na putu "globalnoj dominaciji Sjedinjenih Američkih Država u umjetnoj inteligenciji".

Djeca na udaru deregulacije

S obzirom na to da se republikanci često predstavljaju kao zaštitnici djece, ova uredba prijeti ukidanjem niza državnih zakona namijenjenih zaštiti najmlađih od opasnosti AI chatbota.

Među pogođenim propisima su zakoni iz Kalifornije, koji zahtijevaju sigurnosno testiranje i transparentnost, kao i zakoni iz Jute, Ilinoisa i Nevade, koji nameću ograničenja prikupljanja podataka i objavu informacija o utjecaju na mentalno zdravlje.

U nedostatku federalne regulacije umjetne inteligencije, ovi državni zakoni predstavljaju posljednju liniju obrane za djecu, koja su sve češće izložena rizicima nekontroliranog razvoja tehnologije. Primjerice, ChatGPT tvrtke OpenAI povezuje se sa samoubistvom 16-godišnjaka, dok je Google optužen za provođenje opasnog društvenog eksperimenta na djeci i tinejdžerima, također s tragičnim posljedicama.

- Blokiranje državnih zakona koji reguliraju umjetnu inteligenciju neprihvatljiva je noćna mora za roditelje i sve koji brinu o zaštiti djece na internetu - izjavila je za New York Times Sarah Gardner, izvršna direktorica organizacije za sigurnost djece Heat Initiative. "Države su bile jedina učinkovita linija obrane od šteta koje AI može nanijeti."

Utrka s Kinom

Službeni cilj uredbe je olakšati poslovanje američkim AI kompanijama kako bi SAD zadržale vodstvo u tzv. "utrci u umjetnoj inteligenciji" s Kinom. Ipak, mnogi analitičari i istraživači tvrde da je ta utrka zapravo mit koji promoviraju američki ratni jastrebovi, ističući da dvije nacije imaju potpuno različite ciljeve u razvoju tehnologije.

U stvarnosti, uredba je veliki poklon tehnološkim korporacijama koje su postale glavni pokretač rasta američkog BDP-a. Iako umjetna inteligencija većini kompanija još nije donijela velike profite, Trampova uredba uklanja regulatorne prepreke i ubrzava proces akumulacije kapitala kroz eksploataciju AI tehnologije.

Drugim riječima, centralizacijom moći nad regulacijom umjetne inteligencije na saveznoj razini, Tramp ne samo da potkopava prava saveznih država, već i aktivno staje na stranu velikih tehnoloških kompanija – na štetu američkih radnika i njihove djece.