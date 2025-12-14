Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Brown

Policija u Providenceu privela je "osobu od interesa" u vezi s pucnjavom na Univerzitetu Brown, u kojoj su ubijena dva studenta, dok je još devetero ljudi ranjeno, od čega je sedam u kritičnom stanju.

Glasnogovornica Providencea za javnu sigurnost Kristy DosReis izjavila je za Reuters da je "osoba od interesa" u pritvoru nakon incidenta u kampusu u saveznoj državi Rhode Island.

Traje istraga

Više od 400 policajaca poslano je u subotu u potragu za osumnjičenim koji je s vatrenim oružjem ušao u zgradu gdje su studenti polagali ispite.