Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Brown

Policija u Providenceu privela je "osobu od interesa" u vezi s pucnjavom na Univerzitetu Brown, u kojoj su ubijena dva studenta, dok je još devetero ljudi ranjeno, od čega je sedam u kritičnom stanju.
Glasnogovornica Providencea za javnu sigurnost Kristy DosReis izjavila je za Reuters da je "osoba od interesa" u pritvoru nakon incidenta u kampusu u saveznoj državi Rhode Island.
Traje istraga
Više od 400 policajaca poslano je u subotu u potragu za osumnjičenim koji je s vatrenim oružjem ušao u zgradu gdje su studenti polagali ispite.
Agenti FBI-ja i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive surađuju s lokalnom i državnom policijom na istrazi. Pristup dijelovima kampusa u nedjelju bio je ograničen, a policija je i dalje na mjestu događaja. Dužnosnici su objavili videosnimku osumnjičenog, vjerojatno muškarca u 30-im godinama, odjevenog u crno.
Sedmero povrijeđenih u kritičnom stanju
Zamjenik načelnika policije Providencea Timothy O'Hara rekao je da je napadač možda nosio masku, ali nisu sigurni. Istražitelji su na mjestu događaja pronašli čahure od metaka, no policija još nije objavila dodatne detalje.
Napadač je pobjegao nakon pucnjave. Predsjednica univerziteta Christina Paxson izjavila je novinarima da su sve ili gotovo sve žrtve studenti.
- To je dan za koji se nadate da se nikada neće dogoditi, a dogodio se - rekla je. Sedmero od devetero ranjenih je u kritičnom stanju.