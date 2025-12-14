Netanjahu se oglasio nakon napada u Sidneju: Optužio premijera Australije za širenje antisemitizma

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je pucnjavu tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u Sidneju i rekao da je upozorio svog australijskog kolegu da bi podrška Australije palestinskoj državi mogla potaknuti antisemitizam. Naoružani napadači otvorili su vatru tokom događaja koji je obilježavao prvu noć Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, pri čemu je poginulo najmanje 11 osoba u onome što su australski zvaničnici opisali kao ciljani antisemitski i teroristički napad. Jedan od osumnjičenih napadača također je ubijen.

Netanjahu je pucnjavu nazvao "hladnokrvnim ubistvom". Dodao je da je u augustu, u pismu premijeru Entoniju Albaniza, naveo kako australske vladine politike promovišu i podstiču antisemitizam u Australiji. - Napisao sam: "Vaš poziv na palestinsku državu dolijeva ulje na vatru antisemitizma. To nagrađuje Hamasove teroriste. To ohrabruje one koji prijete australskim Jevrejima i potiče mržnju prema Jevrejima koja sada hara vašim ulicama" - rekao je Netanjahu u govoru.