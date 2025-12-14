Netanjahu se oglasio nakon napada u Sidneju: Optužio premijera Australije za širenje antisemitizma

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je pucnjavu tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u Sidneju i rekao da je upozorio svog australijskog kolegu da bi podrška Australije palestinskoj državi mogla potaknuti antisemitizam.
Naoružani napadači otvorili su vatru tokom događaja koji je obilježavao prvu noć Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, pri čemu je poginulo najmanje 11 osoba u onome što su australski zvaničnici opisali kao ciljani antisemitski i teroristički napad. Jedan od osumnjičenih napadača također je ubijen.
Netanjahu je pucnjavu nazvao "hladnokrvnim ubistvom". Dodao je da je u augustu, u pismu premijeru Entoniju Albaniza, naveo kako australske vladine politike promovišu i podstiču antisemitizam u Australiji.
- Napisao sam: "Vaš poziv na palestinsku državu dolijeva ulje na vatru antisemitizma. To nagrađuje Hamasove teroriste. To ohrabruje one koji prijete australskim Jevrejima i potiče mržnju prema Jevrejima koja sada hara vašim ulicama" - rekao je Netanjahu u govoru.
Albaniz je 11. augusta saopćio da će Australija priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN-a u septembru, što je uslijedilo nakon sličnih najava Francuske, Velike Britanije i Kanade.
U svom govoru, Netanjahu je optužio Albanizovu vladu da "ne čini ništa kako bi zaustavila širenje antisemitizma u Australiji".
- Dopuštate da se bolest širi, a rezultat su užasni napadi na Jevreje koje smo danas vidjeli -dodao je.
Albaniz je u nedjelju sazvao sjednicu nacionalnog vijeća za sigurnost i osudio napad, rekavši da je zlo koje je oslobođeno "izvan svakog poimanja".
- Ovo je ciljani napad na australske Jevreje na prvi dan Hanuke, koji bi trebao biti dan radosti, proslava vjere - rekao je.