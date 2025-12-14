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OGLASIO SE ZELENSKI

U Berlinu počeli pregovori Ukrajine i SAD o prekidu vatre

Ključno je da svi koraci koje dogovorimo s partnerima moraju funkcionirati kako bi osigurali zajamčenu sigurnost, poručio je Zelenski

Počeli pregovori u Berlinu. AP

M. Až.

14.12.2025

U Berlinu je danas popodne započeo sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džeredom Kašnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, piše DW.

Razgovorima ukrajinske i američke strane prisustvuje i njemački kancelar Fridrih Merc. 

- Započeli smo naš sastanak - kratko je objavio Zelenski na društvenoj mreži Telegram.

Uoči sastanka, Zelenski je na platformi X poručio da je najvažnije osigurati mehanizme koji će garantirati sigurnost. 

- Ključno je da svi koraci koje dogovorimo s partnerima moraju funkcionirati kako bi osigurali zajamčenu sigurnost - napisao je.

- Samo pouzdana jamstva mogu donijeti mir. Računamo da će naši partneri nastaviti konstruktivno raditi - dodao je. Ukrajinski čelnici ističu da sigurnosna jamstva Zapada predstavljaju preduvjet za mogući prekid vatre s Rusijom, strahujući od mogućnosti ponovnog napada u budućnosti.

Zelenski je ponovno odbacio mogućnost ustupanja ukrajinskog teritorija Rusiji u zamjenu za mirovni sporazum s Moskvom. S druge strane, Rusija i dalje zahtijeva da se Ukrajina povuče iz cijele istočne regije Donbas, uključujući i područja koja nisu pod ruskom kontrolom, što postavlja kao glavni uvjet za bilo kakav dogovor.

# JARED KUSHNER
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# VOLODIMIR ZELENSKI
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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