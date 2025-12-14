U Berlinu počeli pregovori Ukrajine i SAD o prekidu vatre

U Berlinu je danas popodne započeo sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džeredom Kašnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, piše DW.

Razgovorima ukrajinske i američke strane prisustvuje i njemački kancelar Fridrih Merc.

- Započeli smo naš sastanak - kratko je objavio Zelenski na društvenoj mreži Telegram.

Uoči sastanka, Zelenski je na platformi X poručio da je najvažnije osigurati mehanizme koji će garantirati sigurnost.

- Ključno je da svi koraci koje dogovorimo s partnerima moraju funkcionirati kako bi osigurali zajamčenu sigurnost - napisao je.