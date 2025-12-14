Orban: NATO se podijelio, Amerika je za mir, Evropa je za rat

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se NATO faktički podijelio, ocijenivši da su Sjedinjene Američke Države za mir, dok Evropa ide putem rata.

Orban smatra da se na svjetskoj političkoj sceni pojavila nova realnost, u kojoj unutar NATO-a postoje dva stuba – američki i evropski – koji, kako tvrdi, govore potpuno različitim jezikom.