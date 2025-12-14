Orban: NATO se podijelio, Amerika je za mir, Evropa je za rat

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se NATO faktički podijelio, ocijenivši da su Sjedinjene Američke Države za mir, dok Evropa ide putem rata.
Orban smatra da se na svjetskoj političkoj sceni pojavila nova realnost, u kojoj unutar NATO-a postoje dva stuba – američki i evropski – koji, kako tvrdi, govore potpuno različitim jezikom.
- Pojavile su se ozbiljne razlike između ključnih zemalja NATO-a. Sjedinjene Države zalažu se za mir, dok se njihovi evropski saveznici zalažu za rat - rekao je Orban, komentarišući izjave generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o pripremama za mogući rat s Rusijom.
Govoreći o zaplijeni ruske imovine na Zapadu, Orban je upozorio da bi takav potez mogao imati nepredvidive i ozbiljne posljedice po Evropsku uniju.
- Posljedice tog poteza mnogo su teže nego što se na prvi pogled čini. Naizgled djeluje kao ekonomsko pitanje, ali to nije slučaj. To je direktan korak ka ulasku u rat - naglasio je mađarski premijer.
Prema njegovim riječima, takva praksa nije postojala čak ni tokom Drugog svjetskog rata.