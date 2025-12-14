Broj žrtava u Sidneju porastao na 16, među njima i 10-godišnje dijete

Broj poginulih u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju porastao je na najmanje 16, potvrdila je policija Novog Južnog Velsa. Prema zvaničnim informacijama, u bolnicama se nalazi više od 40 povrijeđenih osoba.
Masovna pucnjava, koju su nadležni okarakterisali kao teroristički čin, dogodila se tokom obilježavanja jevrejskog festivala svjetla Hanuke, kada se na plaži okupilo više stotina ljudi. Iz policije je saopćeno da je napad bio usmjeren na jevrejsku zajednicu.
Dvojica napadača otvorila su vatru iz vatrenog oružja na okupljene građane. Svjedoci navode da je pucnjava trajala duže vrijeme. Policija je jednog napadača usmrtila na licu mjesta, dok je drugi ranjen i nalazi se u kritičnom stanju.
Među stradalima je i desetogodišnje dijete koje je podleglo povredama u bolnici. Policija navodi da je 14 osoba ubijeno na mjestu napada, dok su još dvije preminule naknadno. U bolnicama se nalazi oko 40 povrijeđenih, od kojih je pet u kritičnom stanju, dok su ostali teško povrijeđeni, ali stabilno. Među hospitaliziranima su i četvero djece. Dvojica policajaca zadobila su prostrijelne rane i također su u teškom, ali stabilnom stanju.
Nakon napada uslijedile su brojne međunarodne reakcije. Palestinska samouprava osudila je napad, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) optužio australskog premijera Entonija Albaniza (Anthony Albanese) za širenje antisemitizma.