Broj žrtava u Sidneju porastao na 16, među njima i 10-godišnje dijete

Broj poginulih u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju porastao je na najmanje 16, potvrdila je policija Novog Južnog Velsa. Prema zvaničnim informacijama, u bolnicama se nalazi više od 40 povrijeđenih osoba.

Masovna pucnjava, koju su nadležni okarakterisali kao teroristički čin, dogodila se tokom obilježavanja jevrejskog festivala svjetla Hanuke, kada se na plaži okupilo više stotina ljudi. Iz policije je saopćeno da je napad bio usmjeren na jevrejsku zajednicu.