Preživio Holokaust, stradao u napadu u Sidneju štiteći suprugu

Muškarac porijeklom iz Odese, koji je kao dijete preživio Holokaust, poginuo je danas u terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju, štiteći vlastitim tijelom svoju suprugu tokom napada na pripadnike jevrejske zajednice.
Kako navodi Guardian, Aleksandar Klejtman u trenutku napada zaklonio je suprugu Larisu Klejtman, s kojom je bio u braku punih 50 godina. Ona je preživjela, dok su svi hici pogodili njega.
- Aleksandar je kao dijete preživio Holokaust, ali je na kraju stradao u mirnoj Australiji. Zaklonio je suprugu od napadača naoružanih puškama - rekao je izvor blizak porodici Klejtman.
Porodica Klejtman je 1941. godine pobjegla iz Odese, a Aleksandar je djetinjstvo proveo u Kemerovskoj oblasti, nakon čega se preselio u Lavov. Poslije raspada Sovjetskog Saveza, Aleksandar i Larisa Klejtman emigrirali su u Australiju.
Prema posljednjim podacima, u današnjoj pucnjavi na plaži Bondi u Sydneyju, tokom napada na pripadnike jevrejske zajednice okupljene povodom praznika Hanuke, poginulo je najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, prenijeli su ranije australski mediji.