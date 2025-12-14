Preživio Holokaust, stradao u napadu u Sidneju štiteći suprugu

Muškarac porijeklom iz Odese, koji je kao dijete preživio Holokaust, poginuo je danas u terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju, štiteći vlastitim tijelom svoju suprugu tokom napada na pripadnike jevrejske zajednice.

Kako navodi Guardian, Aleksandar Klejtman u trenutku napada zaklonio je suprugu Larisu Klejtman, s kojom je bio u braku punih 50 godina. Ona je preživjela, dok su svi hici pogodili njega.