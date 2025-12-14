Napadači iz Sidneja bili otac i sin: Policija potvrdila da nije bilo trećeg napadača

Navid Akram (24) zadobio je teške povrede i ostaje u bolnici pod policijskom zaštitom. Njegovog pedesetogodišnjeg oca ubila je policija, piše Daily Mail .

Komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon potvrdio je da su dvojica naoružanih napadača, koji su ubili 16 osoba i ranili desetine drugih, zapravo otac i sin.

- U incidentu bila su umešana dva počinioca. Počinioci su 50-godišnji i 24-godišnji muškarac, otac i sin - rekao je novinarima.

Komesar Lanjon istakao je da nije bilo trećeg napadača.

Policija je kasnije izvršila racije u dvije kuće u Kempšiju i Bonirig Hajtsu, na jugozapadu Sidneja.

Pored toga, pokrenuta je operacija "Sklonište", koja podrazumijeva veliko prisustvo policije na plaži Bondi i drugim mjestima koja posjećuje jevrejska zajednica. Na terenu će biti angažovano više od 300 policajaca.

- Operacija 'Sklonište' osmišljena je kako bi pružila utjehu jevrejskoj zajednici - rekao je Lanjon. Naglasio je da nakon ovog napada postoji povećana opasnost od novih počinilaca, te da će policija biti vrlo vidljiva na mjestima bogosluženja i drugim lokacijama koje redovno posjećuje jevrejska zajednica.

Prema Lanjonu, napad nije bio unaprijed planiran. Otac je posjedovao dozvolu za oružje više od 10 godina, dok policija ima vrlo ograničene informacije o mlađem muškarcu, koji je navodno bio poznat australskoj obavještajnoj agenciji.

Na plaži Bondi pronađene su dvije improvizovane eksplozivne naprave koje napadači nisu stigli aktivirati.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins najavio je da će gotovo sigurno uslijediti reforma zakona o posjedovanju oružja nakon ovog napada.