Završeni pregovori u Berlinu: Ukrajinci i Amerikanci zadovoljni napretkom

- Trajali su više od pet sati i završeni su za danas uz dogovor da se nastave sutra ujutro - rekao je savjetnik za komunikacije predsjednika Ukrajine Dmitro Litvin novinarima putem WhatsApp chata.

Pregovori između ukrajinskih i američkih zvaničnika o prijedlozima za rješenje rata u Ukrajini trajali su više od pet sati u nedjelju, a nastavak je planiran za ponedjeljak, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika.

Litvin je dodao da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarisati pregovore u ponedjeljak, nakon njihovog završetka. Zvaničnici su, kako je rekao Litvin, razmatrali nacrte dokumenata.

Pored rasprave o nacrtima za okončanje rata u Ukrajini, razgovaralo se i o potencijalnoj saradnji SAD-a i Ukrajine nakon završetka sukoba.

Američku delegaciju činili su Stiv Vitkoff i Džared Kušner, koji su bili u središtu pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Njemački kancelar Fridrih Merc također je prisustvovao početku pregovora, ali je ubrzo napustio prostoriju, ostavljajući ukrajinsku i američku delegaciju da nastave diskusiju o mirovnom planu od 20 tačaka.