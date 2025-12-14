Kongres SAD zabranio Pentagonu da vojnu pomoć za Ukrajini preusmjerava drugim zemljama

Američki Kongres usvojio je Zakon o nacionalnoj odbrambenoj autorizaciji za 2026. godinu, kojim su zakonodavci zabranili Pentagonu neovlašteno preusmjeravanje oružja proizvedenog za Ukrajinu.

Zakon predviđa nastavak Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini i izdvajanje 400 miliona dolara u 2026. godini, dok je dodatnih 400 miliona dolara planirano za 2027. godinu.

Ova sredstva nisu namijenjena direktnim isporukama iz američkih skladišta, već za proizvodnju novog oružja u američkoj industriji, uključujući obuku, održavanje i logističku podršku.

Međutim, stvarnim troškovima upravlja Pentagon pod vodstvom Pita Hegseta, pa čak i dodijeljena sredstva predstavljaju samo mogućnost za pružanje pomoći. Ako administracija Donalda Trampa odluči drugačije, sredstva ostaju neiskorištena.

Ključna odredba novog zakona definiše pod kojim uslovima Pentagon može preusmjeriti oružje već finansirano za Ukrajinu u prethodnim budžetima, uz zabranu da se to čini bez opravdanog razloga i uz obavezu kompenzacije za preusmjerene zalihe.

Prema zakonu, oprema kupljena za Ukrajinu smatra se zalihama Ministarstva rata SAD-a i može se koristiti za interne potrebe samo ako još nije prebačena ukrajinskoj vladi.