Merc uporedio Putina s Hitlerom: "Ako Ukrajina padne, on se tu neće zaustaviti"

- Baš kao što Sudeti nisu bili dovoljni 1938. godine, Putin se neće zaustaviti - rekao je Merc, misleći na dio Čehoslovačke koji su Saveznici ustupili nacističkom vođi.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) uporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina s Adolfom Hitlerom, ističući da se ambicije lidera Kremlja neće zaustaviti samo na Ukrajini.

On je naglasio da, ako Ukrajina padne, Putin se neće zaustaviti te da se radi o ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine i Evrope.

Merc je dodao da je cilj ruskog lidera fundamentalna promjena granica u Evropi i obnova starog Sovjetskog Saveza unutar njegovih bivših granica.

Njemački, britanski i francuski zvaničnici ovog vikenda razmatraju prijedloge za okončanje rata u Ukrajini, uoči sastanka u ponedjeljak na kojem bi trebali učestvovati lideri.

Merc, zajedno s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i britanskim premijerom Kirom (Keir) Starmerom, podstiče evropske napore za podršku Kijevu.

Očekuje se i sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg će Merc primiti u Berlinu u ponedjeljak.

U pripremi je mirovni plan od 20 tačaka koji podržavaju SAD, a koji uključuje teritorijalne ustupke Ukrajine. Prema jednom od prijedloga, regija Donbas bi se mogla pretvoriti u zonu slobodne trgovine u kojoj američke kompanije mogu slobodno poslovati.