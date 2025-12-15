Hong Kong: Džimi Lai osuđen zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Tramp nije uspio ispuniti obećanje

Medijski tajkun iz Hong Konga, Džimi Lai (Jimmy) proglašen je krivim po dvije tačke optužnice za ugrožavanje nacionalne sigurnosti i jednoj za pobunu, u historijskom suđenju koje mnogi vide kao ključni pokazatelj gušenja sloboda u gradu pod upravom Pekinga. Osuđenom 78-godišnjaku prijeti kazna doživotnog zatvora, piše CNN.

Kontroverzni zakon

Lai, milijarder i jedan od najistaknutijih kritičara Pekinga optuženih prema kontroverznom zakonu o nacionalnoj sigurnosti, koji je poluautonomnom gradu nametnut 2020. godine nakon višemjesečnih prodemokratskih protesta. Osnivač je tabloida Apple Daily, poznatog po oštrim kritikama Komunističke partije Kine, koji je prisilno ugašen 2021. godine. Lai se izjasnio nevinim po svim optužbama.

Presuda označava kraj pravne sage koja je izazvala osude širom svijeta, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji je jednom obećao da će ga "izvući". Uvođenje zakona o nacionalnoj sigurnosti iz temelja je promijenilo Hong Kong.

Vlasti su zatvorile desetke političkih protivnika, ugasile brojne organizacije civilnog društva i neovisne medije, pretvarajući nekoć slobodan grad u mjesto kojim vladaju isključivo "domoljubi". S druge strane, čelnici Hong Konga i Kine tvrde da je zakon "vratio stabilnost" nakon masovnih protesta 2019. godine.

Dokaz pobune

Prilikom izricanja presude, suci su naveli kako "nema sumnje da je Lai gajio svoje ogorčenje i mržnju prema Narodnoj Republici Kini tokom mnogih godina". Kao dokaz pobune i dosluha sa stranim silama istaknuli su Laijevo lobiranje kod američkih političara tokom prvog Trampovog mandata, uključujući sastanke s tadašnjim potpredsjednikom Mikeom Penceom i državnim sekretarom Mikeom Pompeom.

U presudi se navodi kako je njegovo poticanje američkih dužnosnika na akciju protiv Kine "analogno situaciji u kojoj američki državljanin traži pomoć od Rusije da sruši američku vladu pod krinkom pomaganja državi Kaliforniji".

Sudsko vijeće je zaključilo: "Zadovoljni smo što je Lai bio glavni um zavjere" te da je dokazano kako je njegova "jedina namjera bila tražiti pad Kineske komunističke partije". Datum izricanja kazne bit će objavljen naknadno.

Lai je tokom izricanja presude djelovao smireno, mahnuvši supruzi i sinu na početku. Nije pokazao reakciju na presudu, već je samo skinuo naočale i obrisao lice prije nego što su ga odveli iz sudnice. Njegovi pristalice, od kojih su mnogi čekali cijelu noć kako bi osigurali mjesto u sudnici, izrazili su zaprepaštenje, ali ne i iznenađenje, navodeći kako su izgubili povjerenje u pravosudni sistem Hong Konga.

Trnovit put

Lai, rođen u kontinentalnoj Kini, stigao je u Hong Kong kao 12-godišnjak. Probio se od fabričkog radnika do tajkuna u modnoj industriji, a zatim se prebacio u medije, gdje je 1995. osnovao Apple Daily, dvije godine prije nego što je grad vraćen pod kinesku upravu.

On i njegove novine postali su predvodnici gradskog prodemokratskog pokreta. Kao glasan Trampov pristalica, Lai je na vrhuncu protesta 2019. putovao u Vašington, gdje se sastao s Penceom i drugim američkim političarima.

- Gospodine predsjedniče, vi ste jedini koji nas može spasiti - poručio je Trampu u intervjuu za CNN 2020. godine, sedmicama prije hapšenja.

Međunarodna diplomatija

Laijev slučaj postao je i predmet međunarodne diplomatije. Dužnosnik američke administracije potvrdio je za CNN da je Tramp pokrenuo to pitanje na sastanku s kineskim čelnikom Si Đinpingom (Xi Jinping) u oktobru, izrazivši uvjerenje da bi Lai trebao biti oslobođen.

Lai je i britanski državljanin, a vlada Ujedinjenog Kraljevstva ranije je pozvala na njegovo puštanje. Kineska ambasada u Vašingtonu i vlada Hong Konga upozorili su na miješanje "vanjskih sila" u njihove unutrašnje poslove.

Završnicu suđenja obilježila je i zabrinutost za Laijevo zdravlje. Njegovi advokati izvijestili su sud o lupanjima srca i vrtoglavicama. Njegova kći Claire Lai napisala je za The Washington Post kako "samica uzima danak na njegovom tijelu" te da porodica ima malo informacija o medicinskoj skrbi koju prima.

Vlada Hong Konga odgovorila je da Lai dobiva "adekvatne i sveobuhvatne" medicinske usluge te da je u samici smješten "na vlastiti zahtjev".