Na slobodu pušten osumnjičeni za pucnjavu na američkom Univerzitetu: Policija traga za ubicom

Muškarac koji je bio priveden zbog pucnjave na Univerzitetu Brown u Providensu, Rhode Island, pušten je na slobodu, što znači da je osumnjičeni napadač i dalje u bijegu.

U napadu koji se dogodio u subotu ubijene su dvije osobe, a devet ih je povrijeđeno, a vjeruje se da su gotovo sve žrtve studenti, piše Sky News.

Tri visoka dužnosnika za provedbu zakona, upoznata s istragom, prethodno su za NBC News, izjavila da je privedeni bio 24-godišnji Benjamin Erikson (Erickson), koji je nekoliko godina služio u američkoj vojsci.

Nova zabrinutost

Gradonačelnik Providencea Bret Smajli (Brett Smiley) obratio se javnosti na konferenciji za novinare, priznajući da bi ova vijest mogla izazvati novu zabrinutost.

- Znamo da će ovo vjerojatno izazvati novu tjeskobu u našoj zajednici i želimo ponoviti ono što smo rekli ranije, a to je da od prvog poziva, sada prije dan i pol, nismo primili nikakve vjerodostojne ili specifične prijetnje zajednici Providencea. Stoga status sigurnosti u našoj zajednici ostaje nepromijenjen i vjerujemo da ste i dalje sigurni u našoj zajednici - rekao je.

Smajli je dodao da će pojačana prisutnost policije ostati na snazi širom grada i u univerzitetskom kampusu. Državni tužilac Rhode Islanda Peter Neronha izrazio je uvjerenje u uspjeh istrage.

- Još nismo riješili ovaj slučaj, ali uvjeren sam da ćemo to učiniti u bliskoj budućnosti - kazao je.

Napad tokom ispita

Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu zgrade mašinstva Barus & Holley, gdje se održavaju studiji i istraživanja mašinstva i fizike. Prorektor Univerziteta Brown, Frank Doyle, potvrdio je da su se u zgradi održavali završni ispiti kada je napadač otvorio vatru.

Prema policijskom dužnosniku koji je razgovarao s novinskom agencijom AP, napadač je ispalio više od 40 metaka kalibra 9 mm. Pištolj još nije pronađen, no službenici su na mjestu događaja pronašli dva napunjena spremnika s 30 metaka.

Vlasti su objavile videozapis na kojem se vidi osumnjičenik kako hoda ulicom udaljavajući se od kampusa. Osoba na snimci odjevena je u tamnu, široku odjeću. Gradonačelnik Smajli izvijestio je o stanju devetero povrijeđenih.

Sedam osoba je u stabilnom stanju, jedna je i dalje u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok je jedna osoba puštena na kućnu njegu. Brown je privatno sveučilište koje pohađa oko 7.300 preddiplomskih i više od 3.000 diplomskih studenata.