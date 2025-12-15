Maroko pogođen bujičnim poplava, voda za sobom ostavila pustoš

Najmanje 21 osoba je poginula, a 32 su povrijeđene u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su u nedjelju pogodile marokanski obalni grad Safi. Silovito nevrijeme izazvalo je haos na ulicama, poplavilo domove i odnijelo automobile, ostavljajući za sobom pustoš, piše DW.

Prema izvještajima lokalnih vlasti, samo sat vremena intenzivne kiše bilo je dovoljno da se pokrene bujica blatne vode koja je prodrla u desetke domova i trgovina. Voda je nosila automobile i blokirala brojne saobraćajnice u ovom gradu na obali Atlantika, smještenom oko 300 kilometara južno od glavnog grada Rabata.