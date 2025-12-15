Maroko pogođen bujičnim poplava, voda za sobom ostavila pustoš

Najmanje 21 osoba je poginula, a 32 su povrijeđene u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su u nedjelju pogodile marokanski obalni grad Safi. Silovito nevrijeme izazvalo je haos na ulicama, poplavilo domove i odnijelo automobile, ostavljajući za sobom pustoš, piše DW.
Prema izvještajima lokalnih vlasti, samo sat vremena intenzivne kiše bilo je dovoljno da se pokrene bujica blatne vode koja je prodrla u desetke domova i trgovina. Voda je nosila automobile i blokirala brojne saobraćajnice u ovom gradu na obali Atlantika, smještenom oko 300 kilometara južno od glavnog grada Rabata.
Novo upozorenje
Potvrđeno je da je poplavljeno najmanje 70 stambenih i poslovnih objekata u starom dijelu grada. Većina od 32 povrijeđene osobe puštena je iz bolnice nakon pružene pomoći. Spasilačke ekipe su na terenu i nastavljaju potragu za mogućim novim žrtvama, iako se razina vode do nedjelje navečer povukla.
Dok se grad oporavlja od posljedica poplave, meteorološka služba izdala je novo upozorenje. Za utorak su najavljene nove obilne kiše širom ove sjevernoafričke zemlje. Ironično, ove razorne poplave dolaze nakon sedam uzastopnih godina teške suše koja je gotovo isušila neke od glavnih nacionalnih rezervoara vode.