Uposlenici Luvra od danas u štrajku: Ne žele šutiti dok se muzej raspada

Pogođeni nizom kriza, sindikati u pariškom muzeju Louvre danas započinju štrajk kojim traže hitne obnove, povećanje broja zaposlenih i demonstriraju protiv drastičnog poskupljenja ulaznica za posjetitelje izvan Evropske unije.

Najposjećeniji muzej na svijetu, koji se posljednjih sedmica suočio s pljačkom dragulja, štetnim curenjem vode i zabrinutošću za sigurnost, mogao bi biti djelomično ili potpuno zatvoren u jednom od najprometnijih perioda u godini, piše The Guardian.

Oporavak od pljačke

Muzej se još uvijek oporavlja od šokantne pljačke 19. oktobra, kada je banda usred dana provalila i u samo sedam minuta ukrala francuske krunske dragulje procijenjene vrijednosti 88 miliona eura, pobjegavši na skuterima. Iako su četvorica osumnjičenih uhapšena, dragulji do danas nisu pronađeni.

Kao da to nije bilo dovoljno, u novembru je curenje vode oštetilo stotine časopisa i dokumenata u egipatskom odjelu, a galerija s devet prostorija u kojima se nalazi starogrčka keramika zatvorena je zbog opasnosti od urušavanja plafona.

Sva tri sindikata u Louvreu, CGT, Sud i CFDT, najavila su kontinuirani štrajk, poručivši: "Osoblje se danas osjeća kao posljednji bastion prije kolapsa." Ističu kako je pljačka dragulja samo rasvijetlila godine poteškoća, smanjenja broja zaposlenih i nedovoljnog državnog ulaganja u muzej koji je prošle godine privukao 8,7 miliona posjetitelja.

Neprihvatljiva diskriminacija

Sindikati posebno spornim smatraju odluku uprave da za 45 % podigne cijene ulaznica za posjetitelje izvan Evropskog privrednog prostora kako bi se financirale nužne obnove. To znači da će posjetitelji iz SAD, Velike Britanije i Kine, koji čine značajan dio gostiju, od januara ulaz plaćati 32 eura.

- Ovo smatramo neprihvatljivom diskriminacijom. Još gore, ti bi posjetitelji morali platiti više da vide oronuli muzej, gdje ne mogu pristupiti cijeloj zbirci jer nam hronično nedostaje osoblja i prostorije se redovito zatvaraju - izjavio je Christian Galani, dužnosnik sindikata CGT.

Galani je dodao kako je "apsolutni skandal" da posjetitelji određenih nacionalnosti moraju "plaćati za godine nagomilanih propusta" u muzeju čija zbirka sadrži djela iz cijelog svijeta.

Godine zanemarivanja

Sindikati su također zabrinuti zbog radnih uvjeta i manjka osoblja, nakon što je od 2015. godine ukinuto 200 radnih mjesta, mnoga od njih u sektoru sigurnosti.

- Toliko smo iscrpljeni, ovo je jedini preostali način da nas se čuje.Problemi su se godinama gomilali, a pljačka je sve to rasvijetlila. Zanemarena je i obnova zgrade i sigurnosne mjere za zaštitu zbirke - kazao je Galani, koji radi u noćnoj smjeni u sigurnosnoj kontrolnoj sobi.

Njegove riječi potvrdio je i prošlomjesečni izvještaj francuskog državnog revizora, u kojem stoji da su sigurnosne nadogradnje provedene "žalosno neadekvatnim tempom" te da je muzej davao prednost "visokoprofilnim i atraktivnim operacijama" umjesto zaštiti.

Brojni kvarovi

Guy Tubiana, visoki policijski dužnosnik i sigurnosni savjetnik koji je sudjelovao u istrazi nakon pljačke, rekao je senatorima da je "zaprepašten" onim što je otkrio u muzeju.

- Došlo je do niza kvarova koji su doveli do katastrofe, ali nikada ne bih pomislio da Louvre može imati toliko kvarova - rekao je.

Ministrica kulture Rachida Dati izjavila je kako je preliminarna istraga otkrila "hronično podcjenjivanje" rizika od provale i "nedovoljno ulaganje u sigurnosne mjere". Najavljeno je da će Philippe Jost, koji je vodio obnovu katedrale Notre-Dame, sljedeći mjesec provesti studiju o "dubokoj reorganizaciji" Louvrea.

Ironično, i sama direktorica Louvrea, Laurence des Cars, kao i sindikati, višekratno je upozoravala na loše stanje muzeja. U januaru je izjavila kako je posjet prenapučenoj zgradi postao "fizička muka", nakon čega je predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio veliki projekt izgradnje novog ulaza i posebne prostorije za najpoznatiji portret na svijetu, Mona Lisu.