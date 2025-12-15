Ovo je kuća osumnjičenih za masakr u Sidneju

Osumnjičeni za masakr na plaži Bondi u Sidneju, Sajid Akram (50) i njegov sin, posjedovao je kuću u zapadnom Sidneju čija je vrijednost danas veća od milion dolara.

Njihov sin Naved Akram, koji je hospitalizovan nakon incidenta, također je živio u toj kući, prema zvaničnim podacima.

Njihova kuća djeluje kao tipična australijska porodična nekretnina u predgrađu, čak ima i bazen u dvorištu.

Kuću sa tri spavaće sobe, jednim kupatilom i jednim parking mjestom, Akram je kupio 9. avgusta 2016. godine za 700.000 dolara.

Procjenjena vrijednost kuće na današnji dan je 1,09 miliona dolara, sa mogućnošću da se izdaje za 639 do 760 dolara sedmično.

Kada su Akramovi prvobitno kupili kuću, ona je opisivana kao prostor “dizajniran da omogući jednostavan porodični život i zabavu”, a prošla je kroz renoviranje, posebno kuhinje.

Opisivana je kao “svijetla, moderna i laka za održavanje”, u blizini prodavnica, škola i javnog prevoza.

Kuća je imala veliki dnevni boravak i formalnu trpezariju, kao i spoljašnji prostor za zabavu koji je gledao na bazen sa slanom vodom.

Također je opisivana kao kuća sa garažom za dva automobila, klimatizacijom i alarmnim sistemom.