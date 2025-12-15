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BEZ MILOSTI

EU planira proširiti sankcije Bjelorusiji zbog hibridnih prijetnji

Ovaj potez dolazi nakon što je Litvanija prošle sedmice proglasila vanredno stanje

EU

D. H.

15.12.2025

Evropska unija trebala bi se usuglasiti oko proširenja sankcija bjeloruskom režimu kako bi one obuhvatile i hibridne aktivnosti protiv bloka, najavio je u ponedjeljak litavski ministar vanjskih poslova Kestutis Budris (Budrys) uoči sastanka šefova diplomacija zemalja članica u Briselu.

Ovaj potez dolazi nakon što je Litvanija prošle sedmice proglasila vanredno stanje i zatražila od parlamenta da odobri vojnu potporu policiji i graničarima. Razlog je val krijumčarskih balona iz Bjelorusije koji je posljednjih mjeseci u više navrata ometao zračni promet.

"Stvarno se radujem proširenju režima sankcija na Bjelorusiju ako se te hibridne aktivnosti protiv nas nastave“, rekao je Budris prije sastanka ministara vanjskih poslova zemalja EU-a u Briselu

# EVROPSKA UNIJA
# BJELORUSIJA
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