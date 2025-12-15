Ovo su žrtve masakra u Sidneju: Desetogodišnja djevojčica, dva rabina, čovjek koji je preživio Holokaust...

– Poznavala sam je kao bistru, radosnu i živahnu djevojčicu koja je unosila svjetlost svima oko sebe.

Porodica je potvrdila da je u napadu ubijena desetogodišnja Matilda. Irina Gudhju, koja je pokrenula akciju prikupljanja pomoći za Matildinu majku i navela da joj je bila bivša učiteljica, napisala je:

Među stradalima su osobe koje su prisustvovale obilježavanju prvog dana jevrejskog blagdana Hanuke. Kako piše BBC, vlasti su potvrdile da su među žrtvama dva rabina, osoba koja je preživjela Holokaust, kao i desetogodišnja djevojčica.

U terorističkom napadu koji se jučer dogodio na plaži Bondi potvrđena je smrt najmanje 15 civila. Ubijen je i jedan od napadača nakon obračuna s policijom.

Njena škola, ruska škola Harmony iz Sidneja, također je potvrdila da je Matilda bila njihova učenica.

– Duboko smo ožalošćeni što dijelimo vijest da je bivša učenica naše škole preminula u bolnici od posljedica rana zadobivenih vatrenim oružjem – objavili su na Facebooku.

– Naše misli i iskrena sućut upućene su njenoj porodici, prijateljima i svima pogođenima ovom tragedijom. Sjećanje na nju živjet će u našim srcima i odajemo počast njenom životu i vremenu koje je provela kao dio naše školske porodice – naveli su.

U međuvremenu, Matildina tetka izjavila je za ABC News da se njena sestra, koja je bila s njom u trenutku pucnjave, izuzetno teško nosi s gubitkom.

– Bile su kao blizanke, nikada se nisu razdvajale – rekla je.

Eli Šlanger

Rabin Eli Šlanger (41), poznat kao – rabin iz Bondija – bio je jedan od glavnih organizatora događaja i voditelj lokalne misije Chabad, međunarodne hasidske jevrejske organizacije. Smrt ovog britanskog oca petero djece potvrdio je njegov rođak, rabin Zalman Luis.

– Moj dragi rođak, rabin Eli Šlanger, ubijen je u današnjem terorističkom napadu u Sydneyu – napisao je Zalman na Instagramu. – Iza sebe je ostavio suprugu, malu djecu, kao i ujaka, tetku, braću i sestre. Bio je zaista nevjerovatan čovjek.

Organizacija Chabad navela je da je Šlangerovo najmlađe dijete imalo svega dva mjeseca. – Bio je jedno od najpobožnijih, najhumanijih i najdobrodušnijih ljudskih bića koje sam ikada upoznao – izjavio je Aleks Rajvčin iz Izvršnog vijeća australskih Jevreja.

Dan Elkajam

Smrt francuskog državljanina Dana Elkajama potvrdio je ministar vanjskih poslova Francuske Žan-Noel Baro.

– S neizmjernom tugom smo saznali da je naš sunarodnjak Dan Elkajam među žrtvama terorističkog napada koji je pogodio jevrejske porodice okupljene na plaži Bondi u Sydneyu – napisao je, dodavši da Francuska tuguje s njegovom porodicom, jevrejskom zajednicom i australskim narodom.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Elkajam je radio kao IT analitičar za NBCUniversal i u Australiju se preselio prošle godine. Bio je i strastveni nogometaš te važan član prvoligaške ekipe, kako je naveo klub Rockdale Ilinden iz zapadnog Sydneya. – Bio je izuzetno talentovan i omiljen među saigračima. Nedostajat će nam – poručili su iz kluba.

Aleksandar Klajtman

Aleksandar Klajtman, koji je u Australiju doselio iz Ukrajine, bio je preživjeli Holokausta. Njegova supruga Larisa Klajtman izjavila je novinarima da je poginuo pokušavajući da je zaštiti. – Nemam muža. Ne znam gdje mu je tijelo. Niko mi ne daje odgovore – rekla je ispred bolnice u Sydneyu.

– Čuli smo pucnjeve i svi su pali. Bio je iza mene i u jednom trenutku je stao ispred mene kako bi me zaštitio – ispričala je za The Australian.

Chabad je naveo da je Klajtman preminuo štiteći suprugu, te da iza sebe ostavlja dvoje djece i 11 unučadi. Njihovu životnu priču organizacija Jewish Care objavila je 2023. godine, podsjećajući na strahote koje su oboje preživjeli tokom Holokausta.

Piter Miger

Bivši policajac Piter Miger radio je kao slobodni fotograf na događaju povodom Hanuke kada je ubijen, potvrdio je njegov ragbi klub Randwick. – Nažalost, našao se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme – izjavio je generalni menadžer kluba Mark Harison.

– ‘Marzo’, kako su ga svi zvali, bio je legenda našeg kluba i srce Randwick Ragbija – naveli su, podsjećajući da je gotovo četiri decenije proveo u policiji Novog Južnog Walesa.

Ruven Morison

Ruven Morison emigrirao je u Australiju iz bivšeg Sovjetskog Saveza 1970-ih godina. U intervjuu za ABC prije godinu dana rekao je da je vjerovao kako je Australija najsigurnija zemlja na svijetu za odgoj djece bez straha od antisemitizma.

Chabad je potvrdio da je dugo živio u Melbourneu, ali da je svoj jevrejski identitet snažno gradio u Sydneyu. Opisan je kao uspješan poslovni čovjek koji je značajan dio zarade donirao humanitarnim organizacijama.

Jakov Levitan

Smrt rabina Jakova Levitana također je potvrdio Chabad, navodeći da je bio omiljeni koordinator njihovih aktivnosti u Sydneyu. Obavljao je i dužnost sekretara Sydney Beth Dina, rabinskog suda, te je radio u centru BINA, posvećenom jevrejskom obrazovanju.