Poznato kako je heroj Ahmed o kojem priča cijeli svijet: Rođak otkrio zašto je skočio na teroristu

Usred masakr koji je potresao Australiju, pojavio se heroj koji je pomogao da se teror zaustavi. Riječ je o Ahmedu al-Ahmedu (43), ocu dvije djevojčice i australijskom državljaninu sirijskog porekla, koji je, uprkos smrtonosnoj opasnosti, savladao i razoružao jednog od osumnjičenih napadača.

Rođaci su potvrdili da je Ahmed u kritičnom, ali stabilnom stanju u bolnici "Sent Džordž" nakon što je pogođen četiri do pet puta u rame. Očekuju ga još dvije operacije.

Zašto je 43-godišnji prodavac voća, porodični čovjek koji je samo sjedio na kafi sa prijateljem, skočio u smrtnu opasnost? "Kada je vidio ljude kako umiru, a njihove porodice pogođene, jednostavno nije mogao da gleda," rekao je njegov rođak Mustafa al-Asad za Al Arabi televiziju. "Bio je to humanitarni čin, prije svega. Pitanje savjesti."

Na društvenim mrežama i medijima širom svijeta se proširio viralni snimak gdje heroj, Ahmed al-Ahmed јuri ka јednom od strelaca, skače na njega i otima mu pištolj iz ruku.