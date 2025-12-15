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RIZIKOVAO VLASTITI ŽIVOT

Poznato kako je heroj Ahmed o kojem priča cijeli svijet: Rođak otkrio zašto je skočio na teroristu

Premijer Australije Entoni Albaneze i drugi zvaničnici proglasili su Al-Ahmeda nacionalnim herojem

Ahmed rizikovao svoj život. Screenshot

D. H.

15.12.2025

Usred masakr koji je potresao Australiju, pojavio se heroj koji je pomogao da se teror zaustavi. Riječ je o Ahmedu al-Ahmedu (43), ocu dvije djevojčice i australijskom državljaninu sirijskog porekla, koji je, uprkos smrtonosnoj opasnosti, savladao i razoružao jednog od osumnjičenih napadača.

Rođaci su potvrdili da je Ahmed u kritičnom, ali stabilnom stanju u bolnici "Sent Džordž" nakon što je pogođen četiri do pet puta u rame. Očekuju ga još dvije operacije.

Zašto je 43-godišnji prodavac voća, porodični čovjek koji je samo sjedio na kafi sa prijateljem, skočio u smrtnu opasnost? "Kada je vidio ljude kako umiru, a njihove porodice pogođene, jednostavno nije mogao da gleda," rekao je njegov rođak Mustafa al-Asad za Al Arabi televiziju. "Bio je to humanitarni čin, prije svega. Pitanje savjesti."

Na društvenim mrežama i medijima širom svijeta se proširio viralni snimak gdje heroj, Ahmed al-Ahmed јuri ka јednom od strelaca, skače na njega i otima mu pištolj iz ruku.

Ahmed je rođaku, uprkos bolovima, poručio da se ne kaje zbog svojih postupaka. "Bog mi je dao snagu", rekao mu je Ahmed iz bolničkog kreveta. "Vjerovao sam da ću zaustaviti tu osobu da ubija ljude."

Premijer Australije Entoni Albaneze i drugi zvaničnici proglasili su Al-Ahmeda nacionalnim herojem, a njegova hrabrost je naišla na divljenje širom svijeta.

Ahmedovi roditelji, koji su samo nekoliko mjeseci prije napada došli u Sidnej iz Sirije, s ponosom su izjavili da bi njihov sin uradio isto za bilo koga.

# NAPAD
# AUSTRALIJA
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