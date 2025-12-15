Prije 17 godina, irački novinar gađao je bivšeg predsjednika Buša cipelom: Mislio sam da ću umrijeti

Buš je prije press konferencije održao sastanak sa iračkim premijerom Nourijem al-Malikijem kako bi dogovorili uslove povlačenja stranih vojnika. Pet godina prije toga Amerikanci su vojnom intervencijom svrgnuli s vlasti Saddama Husseina.

- Ovo je oproštajni poljubac od iračkog naroda, pseto - viknuo je.

U trenutku kad je bacio cipelu uzvikivao je da je to od udovica, siročadi i onih koji su ubijeni u Iraku.

Prije 17 godina, na konferenciji za novinare u Bagdadu, irački novinar Muntadhar al-Zaidi je cipelom gađao cipelom bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džordža Buša (George Bush).

Al-Zaidi je godinama kasnije kazao kako je očekivao da će umrijeti nakon onoga što je uradio.

- Prvo, ovo je sve unaprijed planirano. Pridržavao sam se arapskih tradicija i etike da ne nikoga ne udarim s leđa. Zato sam se suočio s njim oči u oči - istakao je.

Tvrdi da ga je obezbjeđenje dva puta mučilo nakon što ga je izvelo s press konferencije.

Nekoliko mjeseci kasnije, u proljeće 2009., osuđen je na tri godine zatvora, ali je izašao poslije devet mjeseci.

Al-Zaidi je nakon ovog poteza dobio brojnu podršku širom svijeta. Jedan poslovni čovjek iz Saudijske Arabije je za cipele ponudio 10 miliona dolara, ali Amerikanci su ih na kraju uništili.

Inače, Al-Zaidi je nakon incidenta dobio ponude za azil iz mnogih zemalja, ali je odlučio otići u Liban. Iz Libana je kasnije preselio u Švicarsku gdje je nastavio živjeti van fokusa javnosti.