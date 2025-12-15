Napadač iz Sidneja u novčaniku imao iskaznicu srpskog lovačkog udruženja

U novčaniku osobe osumnjičene za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju pronađena je članska iskaznica srpskog lovačkog udruženja „Zastava“.

Predsjednik sidnejskog lovačkog udruženja „Zastava“, Vanja Kužet, izjavio je za Blic da je osumnjičeni Navid Akram (24) bio član udruženja, ali da ga lično nije vidio više od pet godina. Također je naglasio da udruženje nema ovlaštenja za izdavanje dozvola za posjedovanje ili nošenje oružja.

Ne izdaju dozvole

U stravičnom terorističkom napadu koji se dogodio jučer tokom proslave Hanuke na plaži Bondi, Navid Akram i njegov otac Sadžid Akram (50) otvorili su vatru na okupljene građane. U napadu je ubijeno najmanje 16 osoba, dok su 42 ranjene. Australijske vlasti napad su okarakterisale kao teroristički.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, vozačka dozvola Navida Akrama pronađena je na mjestu napada, a ispod nje se nalazila članska karta lovačkog udruženja "Zastava Hunting Association" iz savezne države Novi Južni Vels, koje okuplja dio srpske zajednice u Sidneju.

Predsjednik udruženja Vanja Kužet potvrdio je autentičnost članske karte, ali je naglasio da to udruženje nema nikakve veze s izdavanjem oružanih dozvola.

- Imao je našu člansku kartu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvole se dobijaju isključivo preko policije. Mi sprovodimo isključivo sigurnosne obuke i treninge za lov u skladu sa zakonima Novog Južnog Velsa. Taj čovjek nije dolazio kod nas više od pet godina i ne sjećam se njegovog lica - rekao je Kužet.

Analizirali snimke

Dodao je da ih je nakon napada kontaktirala i federalna policija Australije.

- Kod nas je tada pohađao safety trening, odnosno obuku o bezbjednom lovu. Ne podržavamo niti se na bilo koji način povezujemo s ovakvim zločinima. Užasno je to što se dogodilo - kazao je Kužet.

Lovačko udruženje "Zastava" nalazi se oko 50 kilometara od mjesta napada, a osim lovačkih aktivnosti djeluje i kao mjesto okupljanja srpske zajednice u tom dijelu Australije.

Stručnjaci za oružje koji su analizirali snimke s mjesta napada procjenjuju da su napadači bili obučeni. Prema njihovim navodima, mlađi napadač koristio je sportsku pušku marke Ruger s nišanom s crvenom tačkom, dok je njegov otac bio naoružan poluautomatskom sačmaricom. U napadu je korišteno i treće oružje koje još nije identifikovano.