Australijanci se spontano okupljaju ispred bolnice gdje je smješten junak Ahmed: Donose cvijeće, skupljaju novac

Četrdesettrogodišnji Ahmed al-Ahmed koji je oteo oružje jednom od osumnjičenih napadača tokom masakra na plaži Bondi oporavlja se u bolnici nakon operacije zbog rana od metka na ruci i šaci, saopćila je njegova porodica.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vidi se da se sakrio iza parkiranih automobila prije nego što je nasrnuo na napadača s leđa, oteo mu pušku i oborio ga na tlo.

Australska policija u ponedjeljak je saopćila da su 50-godišnji otac i njegov 24-godišnji sin izvršili napad na jevrejsku proslavu na plaži Bondi u nedjelju poslijepodne, pri čemu je ubijeno 15 osoba, što je najgori masovni napad u zemlji u posljednjih skoro 30 godina.

Prošao prvu operaciju

Jozay Alkanji, Ahmedov rođak, rekao je dok je napuštao bolnicu u Sidneju: "Prošao je prvu operaciju. Mislim da ga čekaju još dvije ili tri operacije, zavisi od ljekara i njegovih uputa."

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nazvao je Ahmeda "vrlo, vrlo hrabrim čovjekom" koji je spasio mnoge živote. Chris Minns, premijer savezne države Novi Južni Wales, u kojoj se nalazi Sidnej, pohvalio ga je kao "pravog heroja" i rekao da je video "najnevjerovatnija scena koju sam ikada vidio".

Za Ahmeda je pokrenuta GoFundMe kampanja koja je u nekoliko sati prikupila više od 200.000 australijskih dolara (132.900 USD). Najveći donator bio je milijarder i menadžer hedge fonda Bill Ackman, koji je donirao 99.999 australijskih dolara i podijelio kampanju na svom X nalogu.

Građani se okupili

Ispred St George bolnice u predgrađu Kogarah, gdje se al-Ahmed liječi, potpuni stranci dolazili su pokazati podršku.

Misha i Veronica Pochuev došli su s kćerkom Miroslavom (7) donijeti cvijeće za Ahmeda.

- Moj muž je Rus, moj otac je Jevrej, moj djed je musliman. Ovo nije samo o Bondiju, ovo je o svakom čovjeku - rekla je Veronica.

Yomna Touni (43) prikuplja sredstva za pomoć u Ahmedovom oporavku.

- On je jučer potencijalno spasio mnoge ljude, a za nas, iz islamske perspektive, to je kao da je spasio cijelo čovječanstvo - rekla je Touni.