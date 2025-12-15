Višnja Lončar razgovarala u Parizu s ocem zeta Donalda Trampa

Na poziv ambasadora Kraljevine Bahrein u Republici Francuskoj, Essama Abdulaziza Al Jasima, ambasadorica BiH Višnja Lončar je prisustvovala prijemu povodom krunidbe kralja Bahreina.

Na svečanom prijemu ambasadorica Lončar se susrela sa američkim ambasadorom u Republici Francuskoj Charlesom Kushnerom, i tom prilikom istakla zahvalnost SAD na pomoći koju pružaju BiH, prenosi Hayat.ba.

Ambasador Kushner je inače osoba iz najbližeg okruženja predsjednika SAD-a Donalda Trampa, i otac njegovog utjecajnog zeta.

Essam Abdulaziz Al Jassim, ambasador Kraljevine Bahrein u Parizu, prilikom susreta sa ambasadoricom Lončar, ambasador Bahreina je sa oduševljenjem istakao da je Bosna i Hercegovina oduvijek prijateljska zemlja, i zahvalio se na prijateljskim odnosima koji se gaje decenijama.