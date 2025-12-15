Milion dolara prikupljeno za heroja s plaže Bondi, donaciju za Ahmeda uplatio i poznati milijarder

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu nagradio je Ahmeda al Ahmeda, muškarca koji je tokom napada na plaži Bondi u Sidneju oborio i razoružao jednog od napadača, čime je pokazao izuzetnu hrabrost. Ahmed al Ahmed (43), otac dvoje djece i vlasnik prodavnice voća, identificiran je od članova porodice kao osoba koja se vidi na snimku kako se sukobljava s jednim od napadača. Video je u kratkom roku postao viralan na društvenim mrežama.



Tokom incidenta Ahmeda je kasnije upucao jedan od dvojice naoružanih napadača. Na snimku, koji su pogledali milioni ljudi, vidi se kako Ahmed čuči iza automobila, a zatim se baca na napadača neposredno nakon što je ovaj ispalio hice iz vatrenog oružja.

Nedugo nakon napada oglasio se milijarder Bil Akmen, investicijski bankar čija se imovina procjenjuje na više od 9,5 milijardi dolara, poručivši da želi nagraditi Ahmeda zbog njegove hrabrosti.