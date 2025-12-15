Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane

Očekuje se da Volš bude osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, što predstavlja obaveznu kaznu za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu. Pored toga, nakon presude za ubistvo, suočava se s kaznom do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije, javlja CNN.

Porota je donijela presudu u suđenju Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo svoje supruge Ane, koja je nestala na Novu godinu 2023. godine.

Presuda je donesena nakon što je porota započela većanje u petak. Brajanovi advokati su završili izvođenje odbrane u četvrtak ujutru, a Volš sam nije svjedočio. Ranije je priznao krivicu za laganje policiji nakon Aninog nestanka i za nepropisno odlaganje njenog tijela, ali je negirao da ju je ubio.

Tužitelji su naveli da je Brajan Volš, prije uklanjanja posmrtnih ostataka, 1. januara 2023. godine obavio niz pretraga na internetu koje ukazuju na planiranje zločina, uključujući „koliko dugo neko mora biti nestao da bi se ostvarilo nasljedstvo“, „najbolji način da se riješi tijelo“ i „najbolji način da se riješe dijelovi tijela nakon ubistva“.

Advokat Brajana Volša, Lari Tipton, izjavio je tokom završnih riječi: "Moj klijent je volio Anu Volš, majku svoje troje djece".