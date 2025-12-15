SAD poslale poruku Netanjahuu: Nećemo dopustiti da uništite ugled predsjednika Trampa koji je posredovao u dogovoru u Gazi

Bijela kuća poslala je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu oštru privatnu poruku zbog ubistva visokog komandanta Hamasa tokom vikenda, ističući da ovaj čin predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre, posredovanog od strane predsjednika Trump, saopćila su dva američka zvaničnika za Axios. Ljutita poruka dolazi u trenutku rastućih tenzija između Trampove administracije i Netanjahuove vlade, posebno oko naredne faze sporazuma o okončanju sukoba u Gazi i šire regionalne politike Izraela. Prema riječima američkih zvaničnika, državni sekretar Marko Rubio, izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof i Trampov savjetnik i zet Džared Kušner izrazili su ozbiljnu frustraciju ponašanjem Netanjahua. Očekuje se da će se Netanjahu sastati s Trampom u Mar-a-Lagu 29. decembra. Napad u Gazi U subotu je Izrael ubio Raeda Saada, zamjenika komandanta vojnog krila Hamasa i jednog od navodnih organizatora napada 7. oktobra. U napadu u Gazi ukupno su poginule četiri osobe. Američki zvaničnici istakli su da izraelska vlada nije konsultirala SAD prije akcije.

- Poruka Bijele kuće Netanjahuu bila je jasna: "Ako želite uništiti svoj ugled i pokazati da se ne pridržavate sporazuma, izvolite, ali nećemo dopustiti da uništite ugled predsjednika Trampa koji je posredovao u dogovoru u Gazi" - rekao je visoki američki zvaničnik. Izraelski zvaničnik je priznao nezadovoljstvo Bijele kuće, ali je naveo da je poruka bila blaža te da "određene arapske zemlje" smatraju ubistvo kršenjem primirja. Prema američkim izvorima, Bijela kuća je jasno naglasila da je Izrael prekršio primirje. Izraelska vlada je tvrdila da je Hamas prekršio sporazum napadom na vojnike i nastavkom krijumčarenja oružja. - Ubistvo Raeda Saada, glavnog teroriste koji je kontinuirano kršio sporazum i nastavljao borbe, izvedeno je kao odgovor na ta kršenja s ciljem očuvanja primirja - rekao je izraelski zvaničnik. Napetosti između SAD i Izralela Sukobi između Bijele kuće i Netanjahuove vlade traju već duže vrijeme. Trampova administracija smatra da izraelski prekogranični napadi ugrožavaju američke napore za stabilizaciju regije i cilj postizanja novog sigurnosnog sporazuma između Sirije i Izraela. Američki izaslanik Tom Barak planira posjetiti Izrael u ponedjeljak radi razgovora s Netanjahuom. Također, Bijela kuća izražava zabrinutost zbog nasilja doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali i izraelskih provokacija, ističući da takva politika šteti američkim naporima za proširenje Abrahamovog sporazuma, posebno sa Saudijskom Arabijom. - SAD ne traži od Netanjahua da ugrozi sigurnost Izraela. Molimo ga da ne poduzima korake koji se u arapskom svijetu doživljavaju kao provokacije - naglasio je američki zvaničnik. Cilj Bijele kuće Tramp je Netanjahua u nedavnom telefonskom razgovoru upozorio da mora biti "bolji partner" u vezi s Gazom. - Stiv i Džared su ljuti zbog izraelske nefleksibilnosti oko Gaze - dodao je zvaničnik.