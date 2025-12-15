Muslimanski lideri u Sidneju odbijaju obaviti sahranu teroristi

Lideri islamske zajednice u Sidneju najavili su da neće obavljati islamske pogrebne obrede niti primiti tijelo teroriste s Bondija, osuđujući njegov čin kao "barbarski i kriminalni".

U razgovoru za news.com.au, dr. Džamal Rifi, jedan od vodećih glasova islamske zajednice u Sidneju, rekao je: "Ne vidimo ih (počinitelje) kao pripadnike islama ili kao muslimane."

- Ono što su učinili niko od nas ne odobrava i to je ubijanje nevinih civila. Znamo da naša knjiga kaže – ubiti nevinog civila isto je što i ubiti cijelo čovječanstvo - dodao je dr. Rifi.

Do sada je potvrđena smrt samo starijeg napadača, dok njegov sin ostaje u bolnici.

Dr. Rifi je incident usporedio s opsadom kafića Lindt iz 2014. godine, kada su poginule tri osobe, uključujući počinitelja, a događaj je tada također klasificiran kao teroristički čin.

- Kada je počinitelj umro, pitali su nas hoćemo li primiti njegovo tijelo. Odbili smo i nismo izvršili posmrtne rituale na njegovom tijelu te bismo isto postupili i s ovim ljudima - naglasio je dr. Rifi.

Lider islamske zajednice je također rekao da je zajednica u stanju visoke pripravnosti i da se u narednim danima neće okupljati u džamijama.

- Jedna starija gospođa, vrlo poštovana u našoj zajednici, preminula je sinoć, i njeno tijelo će biti oprano danas. Obično bismo to radili u džamiji s okupljanjima tokom naredna tri dana, ali zbog okolnosti to sada nećemo učiniti - rekao je dr. Rifi.