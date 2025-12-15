Amidža heroja iz Sidneja: Ponosni smo na Ahmeda, on je ponos Sirije

U izjavi novinaru Anadolu, amidža Muhamed ispričao je kako je Ahmed rođen 1981. godine, diplomirao na Univerzitetu u Halepu, a 2007. godine emigrirao u Australiju.

Muhammed el-Ahmed, amidža Ahmeda el-Ahmeda koji je hrabrom intervencijom tokom napada u australskom gradu Sidneju spasio živote ljudi, izjavio je da je postupak njegovog bratića izvor ponosa za sirijski narod i sve muslimane.





- Tamo je radio, stekao državljanstvo, oženio se i postao otac dvoje djece. Tokom napada, bez ikakvog oklijevanja, reagovao je kako bi spasio ljudske živote - ponosno ističe amidža Muhammed iz Idliba.

Izvor velikog ponosa

Ističući kako Ahmedovo ponašanje nije bilo rezultat običnog refleksa, amidža Muhammed dodaje:

- Ovaj događaj postao je veliki izvor ponosa za našu porodicu, naš narod i naše selo. Bez obzira na identitet, vjeru ili naciju ljudi koji su bili meta napada, Ahmed je u tom trenutku razmišljao isključivo o spašavanju ljudskih života.

Ispričao je kako su, nakon što su na društvenim mrežama vidjeli snimke trenutka napada, doživjeli snažne emocije.

- U takvim situacijama većina ljudi ne zna šta da uradi. Međutim, ono što je Ahmed učinio jasno je čin herojstva - rekao je.

Navodeći da se njegov bratić trenutno nalazi na bolničkom liječenju, amidža Muhammed ponavlja:

- Ahmedov postupak i reakcija nije izvor ponosa samo za nas, već i za muslimane i Siriju. Ahmed je trenutno u bolnici, planirana je operacija vađenja metaka iz njegovog tijela. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Ahmedova kuću u Idlibu

Ekipa Anadolu snimila je kuću Ahmeda el-Ahmeda u Idlibu. Kuća je teško oštećena u ranijim napadima Asadovog režima i trenutno je neupotrebljiva.