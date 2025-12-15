Amidža heroja iz Sidneja: Ponosni smo na Ahmeda, on je ponos Sirije

Muhammed el-Ahmed, amidža Ahmeda el-Ahmeda koji je hrabrom intervencijom tokom napada u australskom gradu Sidneju spasio živote ljudi, izjavio je da je postupak njegovog bratića izvor ponosa za sirijski narod i sve muslimane.
U izjavi novinaru Anadolu, amidža Muhamed ispričao je kako je Ahmed rođen 1981. godine, diplomirao na Univerzitetu u Halepu, a 2007. godine emigrirao u Australiju.
- Tamo je radio, stekao državljanstvo, oženio se i postao otac dvoje djece. Tokom napada, bez ikakvog oklijevanja, reagovao je kako bi spasio ljudske živote - ponosno ističe amidža Muhammed iz Idliba.
Izvor velikog ponosa
Ističući kako Ahmedovo ponašanje nije bilo rezultat običnog refleksa, amidža Muhammed dodaje:
- Ovaj događaj postao je veliki izvor ponosa za našu porodicu, naš narod i naše selo. Bez obzira na identitet, vjeru ili naciju ljudi koji su bili meta napada, Ahmed je u tom trenutku razmišljao isključivo o spašavanju ljudskih života.
Ispričao je kako su, nakon što su na društvenim mrežama vidjeli snimke trenutka napada, doživjeli snažne emocije.
- U takvim situacijama većina ljudi ne zna šta da uradi. Međutim, ono što je Ahmed učinio jasno je čin herojstva - rekao je.
Navodeći da se njegov bratić trenutno nalazi na bolničkom liječenju, amidža Muhammed ponavlja:
- Ahmedov postupak i reakcija nije izvor ponosa samo za nas, već i za muslimane i Siriju. Ahmed je trenutno u bolnici, planirana je operacija vađenja metaka iz njegovog tijela. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
Ahmedova kuću u Idlibu
Ekipa Anadolu snimila je kuću Ahmeda el-Ahmeda u Idlibu. Kuća je teško oštećena u ranijim napadima Asadovog režima i trenutno je neupotrebljiva.
Oružani napad dogodio se jučer na plaži Bondi u Sidneju.
Policija je objavila da su napadači otac i sin, te da je u napadu poginulo 15 osoba, a 42 su povrijeđene.
Jedan od napadača je ubijen, a drugi je teško ranjen i zbrinut u bolnicu.
Premijer Australije Entoni Albaniz izjavio je da je napad bio usmjeren protiv Jevreja u Australiji.
Predstavnici muslimanske zajednice u zemlji osudili su napad i izrazili solidarnost sa pogođenima i njihovim porodicama.
Ahmed al-Ahmed, koji je hrabro intervenisao u oružanom napadu i razoružao jednog od napadača, postao je heroj nacije i šire. Ahmed je tokom napada ranjen u ruku i šaku i prevezen je u bolnicu na liječenje.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu također je nekoliko sati nakon napada izjavio da je pogledao video incidenta, koji prikazuje herojski čin.