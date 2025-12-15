Tramp: Ubistvo Roba Rajnera povezano je s njegovim kritikama američkog predsjednika

Donald Tramp je u ponedjeljak sugerirao da je navodno ubistvo holivudskog režisera Roba Rajnera i njegove supruge povezano s Rajnerovom kritikom američkog predsjednika, u nevjerovatnoj tvrdnji samo dan nakon ubistava.

Rajnerovi su umrli "navodno zbog bijesa koji je izazvao kod drugih svojom masivnom, nepopustljivom i neizlječivom bolešću koja parališe um poznatom kao Trampov sindrom poremećaja - objavio je Tramp na svojoj medijskoj platformi Truth Social.