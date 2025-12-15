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SMRT REŽISERA

Tramp: Ubistvo Roba Rajnera povezano je s njegovim kritikama američkog predsjednika

Njegova očita paranoja dostizala je nove visine dok je Trampova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine, poručio je

Donald Tramp. AP

FENA

15.12.2025

Donald Tramp je u ponedjeljak sugerirao da je navodno ubistvo holivudskog režisera Roba Rajnera i njegove supruge povezano s Rajnerovom kritikom američkog predsjednika, u nevjerovatnoj tvrdnji samo dan nakon ubistava.

Rajnerovi su umrli "navodno zbog bijesa koji je izazvao kod drugih svojom masivnom, nepopustljivom i neizlječivom bolešću koja parališe um poznatom kao Trampov sindrom poremećaja - objavio je Tramp na svojoj medijskoj platformi Truth Social.

- Bio je poznat po tome što je ljude izluđivao svojom bijesnom opsesijom predsjednikom Donaldom Trampom, a njegova očita paranoja dostizala je nove visine dok je Trampova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine - piše Tramp, prenosi AFP.

# SAD
# DONALD TRUMP
# ROB REINER
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