Tramp: Ubistvo Roba Rajnera povezano je s njegovim kritikama američkog predsjednika

Donald Tramp je u ponedjeljak sugerirao da je navodno ubistvo holivudskog režisera Roba Rajnera i njegove supruge povezano s Rajnerovom kritikom američkog predsjednika, u nevjerovatnoj tvrdnji samo dan nakon ubistava.
PRONAĐENI U KUĆI
SMRT REŽISERA
Njegova očita paranoja dostizala je nove visine dok je Trampova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine, poručio je
Donald Tramp. AP
Donald Tramp je u ponedjeljak sugerirao da je navodno ubistvo holivudskog režisera Roba Rajnera i njegove supruge povezano s Rajnerovom kritikom američkog predsjednika, u nevjerovatnoj tvrdnji samo dan nakon ubistava.
Rajnerovi su umrli "navodno zbog bijesa koji je izazvao kod drugih svojom masivnom, nepopustljivom i neizlječivom bolešću koja parališe um poznatom kao Trampov sindrom poremećaja - objavio je Tramp na svojoj medijskoj platformi Truth Social.
PREMA NAVODIMA POZNANIKA
PREMA NAVODIMA POZNANIKA
- Bio je poznat po tome što je ljude izluđivao svojom bijesnom opsesijom predsjednikom Donaldom Trampom, a njegova očita paranoja dostizala je nove visine dok je Trampova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine - piše Tramp, prenosi AFP.