Zelenski nakon susreta s Mercom: Teritorijalno pitanje je izuzetno bolno za Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da pitanje teritorije i dalje ostaje "izuzetno bolno pitanje" za Ukrajinu, nakon razgovora s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz), dok Kijev nastavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim partnerima o mogućem putu ka okončanju rata, javlja Anadolu.

Govoreći nakon sastanka u Berlinu, Zelenski je rekao da je Ukrajina tokom dugih razgovora s američkom delegacijom, koju su predvodili specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), nezvanični savjetnik predsjednika Donalda Trampa — jasno iznijela svoj stav, naglasivši da se u svakom mogućem sporazumu moraju poštovati pozicije Kijeva.

- Pa, imali smo malo tehničkih poteškoća s prevođenjem. Ali, kako bih odgovorio na to pitanje, želim reći da imamo veliko poštovanje prema američkoj delegaciji. Nemam osjećaj da su SAD nešto zahtijevale od nas, SAD vidim kao strateškog partnera - rekao je Zelenski.

- A što se tiče pitanja teritorijalnih ustupaka Rusiji, naravno. Mislim, veoma dobro znam kakvi su ruski zahtjevi i, očigledno, nisam mogao ništa zahtijevati od američke delegacije. Samo sam specijalnim izaslanicima prenio naš stav i zamolio ih da ga proslijede ruskoj strani - dodao je.

Osjetljivo pitanje

Zelenski je rekao da teritorijalno pitanje ostaje ključno i duboko osjetljivo za Ukrajinu.

- Pitanje teritorije za nas je izuzetno bolno - kazao je, napominjući da, iako Rusija ima svoje zahtjeve, stav Ukrajine ostaje "veoma jasan" i da se mora poštovati u svakom mogućem sporazumu.