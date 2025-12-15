Međunarodni krivični sud odbio izraelsku žalbu i potvrdio istragu o ratnim zločinima u Gazi

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda odbacilo je prigovor Izraela kojim je osporavana zakonitost istrage o ratnim zločinima počinjenim u Gazi nakon oktobra 2023. godine, čime je potvrđen nastavak postupka koji vodi Tužilaštvo.

U presudi donesenoj u ponedjeljak, sudije su potvrdile raniju odluku Pretpretresnog vijeća, zaključivši da nije došlo do "nove situacije" koja bi zahtijevala ponovno pokretanje postupka ili upućivanje novog obavještenja Izraelu.

Žalbeno vijeće je navelo da se aktuelna istraga, koja traje od oktobra 2023. godine, odnosi na "istu vrstu oružanih sukoba, na istim teritorijama i sa istim navodnim stranama u sukobu" kao i oni koji su već obuhvaćeni dugotrajnim predmetom Palestina.

Izrael je tvrdio da razmjeri sukoba nakon 7. oktobra predstavljaju suštinsku promjenu okolnosti, koja prema članu 18 Rimskog statuta aktivira nove pravne obaveze. Sudije su, međutim, odbacile takav argument, zaključivši da "nije došlo do značajne promjene parametara istrage koja bi zahtijevala novo obavještenje".

Sud je podsjetio da je prvobitna istraga, otvorena 2021. godine, već obuhvatala navode o ratnim zločinima počinjenim "od 13. juna 2014. godine, bez određenog krajnjeg datuma".

Ovom presudom dodatno je ojačan pravni osnov za potjernice za hapšenje koje su u novembru 2024. godine izdate protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant), koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Izrael i dalje odbacuje nadležnost Međunarodnog krivičnog suda.

Iako su sudije naglasile da njihova odluka "ni na koji način ne utiče na mogućnost država da pokreću pitanja dopuštenosti predmeta", presuda uklanja jednu od ključnih proceduralnih prepreka za nastavak istrage o dešavanjima u Gazi.

Prema dostupnim podacima, Izrael je od oktobra 2023. godine u napadima na Gazu usmrtio gotovo 70.700 ljudi, većinom žena i djece, dok je više od 171.100 osoba ranjeno. Napadi su nastavljeni i uprkos proglašenom primirju.

Iako je prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra, životni uslovi u Gazi nisu se značajno poboljšali, budući da Izrael i dalje uvodi stroga ograničenja za ulazak kamiona s humanitarnom pomoći, što predstavlja kršenje humanitarnog protokola sporazuma.