Britanski vojni vrh: "Rusija predstavlja prijetnju cijelom NATO savezu, situacija je opasnija nego ikada"

Najviši britanski vojni i sigurnosni zvaničnici posljednjih sedmica uputili su niz oštrih upozorenja o prijetnji koju Rusija predstavlja Evropi, naglašavajući da se opasnost ne odnosi samo na rat u Ukrajini, već na sigurnost cijelog NATO saveza. Njihove poruke dolaze u osjetljivom trenutku, dok se u Berlinu vode novi razgovori o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu, a istovremeno se u Londonu finaliziraju planovi za značajno povećanje izdvajanja za odbranu.

Britanski vojni vrh poručuje da se Evropa nalazi u "novoj eri prijetnji", u kojoj više nema prostora za iluzije, pasivnost niti odgađanje ključnih odluka.

"Izvoz haosa"

Direktor britanske obavještajne službe MI6 Blejz Metruveli upozorio je da Rusija ostaje "agresivna, ekspanzionistička i revizionistička sila".

- Izvoz haosa nije greška u ruskoj politici, već njen sastavni dio. To će se nastaviti sve dok Vladimir Putin ne bude prisiljen promijeniti svoju računicu - poručio je Metruveli.

Dodao je da će podrška Ukrajini ostati dugoročna te da će pritisak na Moskvu biti nastavljen.

More više nije sigurno

Načelnik britanske mornarice admiral Gvin Dženkins (Gwyn Jenkins) upozorio je na rastuću prijetnju podvodnih napada i intenziviranje ruskih aktivnosti u Atlantskom okeanu.

- Prednost koju smo imali još od Drugog svjetskog rata ozbiljno je ugrožena. Još je držimo, ali jedva - rekao je Dženkins, ističući da britanski protivnici ulažu milijarde u razvoj novih vojnih kapaciteta.

- Ako se ne pokrenemo odmah, izgubit ćemo tu prednost - upozorio je.

Špijunski brod u britanskim vodama

Britanski ministar odbrane Džon Hili (John Healey) nedavno je javno osudio ulazak ruskog špijunskog broda "Jantar" u britanske teritorijalne vode, nazvavši taj potez "duboko opasnim".

Britanska mornarica i ratno zrakoplovstvo bili su angažirani na praćenju broda, a Hili je incident opisao kao "brutalni podsjetnik da živimo u manje predvidivom i znatno opasnijem svijetu".

Rat kao nužnost, a ne izbor

Zamjenik ministra odbrane Al Karns (Al Carns) upozorio je da Evropa više ne ulazi u "ratove po izboru", već u "ratove iz nužde", uz ogromne ljudske žrtve.

Govoreći povodom osnivanja nove britanske vojne obavještajne službe, Karns je rekao da ruska agresija u Ukrajini pokazuje da je rat ponovo postao realnost na evropskom tlu.

Načelnik Generalštaba britanskih oružanih snaga Ričard Najton (Richard Knighton) poručio je da prijetnja Rusije NATO savezu zahtijeva odgovor cijelog društva.

- Rat u Ukrajini pokazuje Putinovu spremnost da napada susjede i civilno stanovništvo. To je prijetnja cijelom NATO-u, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo - rekao je Najton.

Naglasio je da jačanje vojske samo po sebi više nije dovoljno.

- Ovo je najopasniji trenutak u mojoj karijeri. Odgovor ne zahtijeva samo vojsku i vladu – zahtijeva da se cijela nacija pripremi - zaključio je.