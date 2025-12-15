Tramp izjavio da će fentanil klasifikovati kao "oružje za masovno uništenje"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će fentanil klasifikovati kao "oružje za masovno uništenje" kako bi se pojačala borba protiv narkotika.

- Nema sumnje da američki protivnici krijumčare fentanil u SAD dijelom zato što žele ubijati Amerikance. Da je ovo rat, bio bi jedan od najgorih - rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu Bijele kuće dok je dodjeljivao medalje vojnicima koji su patrolirali američko-meksičkom granicom, prenosi New York Post.

Tramp je uporedio ilegalno krijumčarenje fentanila, koji je u posljednjih pet godina usmrtio više od 300.000 stanovnika SAD-a, sa uvozom opijuma u 19. vijeku u Kini, što je dovelo do Opijumskih ratova.