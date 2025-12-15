Sijarto: Mađarska vlada inicira proglašenje Antife terorističkom organizacijom u EU

Mađarska vlada pokrenula je inicijativu za proglašenje pokreta Antifa terorističkom organizacijom u Evropskoj uniji, izjavio je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto.

- Ovaj korak prati primjer Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Sijarto.

Na konferenciji za novinare, nakon sastanka Savjeta za vanjsku politiku EU, Sijarto je rekao da je američki predsjednik Donald Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom putem predsjedničkog dekreta.

- Isto smo učinili u Mađarskoj i 10. decembra pokrenuli pisanu inicijativu da EU također proglasi Antifu terorističkom organizacijom - naveo je on, prenosi MTI.

Poljska, prema njegovim riječima, namjerava izazvati sukob Evrope s Rusijom, ali Budimpešta u to neće ulaziti.

- Razumijemo da vi zaista želite da započnete rat Evrope protiv Rusije! Mi nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u vaš rat“, kazao je Sijarto na mreži X, odgovarajući na kritike poljskog ministra vanjskih poslova Radoslava Sikorskog.

Sikorski je jučer optužio mađarskog premijera Viktora Orbana da je navodno "dobio Orden Lenjina" nakon što je izjavio da bi evropsko oduzimanje ruskih aktiva predstavljalo faktičku "objavu rata" Moskvi.

Evropska unija je ranije odobrila zamrzavanje ruskih aktiva u iznosu od 210 milijardi eura na neodređeno vrijeme.