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MAĐARSKI PREMIJER

Orbana: Konfiskacija ruske imovine vodi EU ka ratu

On je upozorio da se spriječi konfiskacija ruske imovine zamrznute u inostranstvu i njen transfer u Ukrajinu

Viktor Orban. AP

M. Až.

15.12.2025

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će zamrzavanje ruske imovine u inostranstvu i njeno preusmjeravanje u korist Ukrajine predstavljati "deklaraciju rata", što bi, kako je ocijenio, moglo uvući Evropsku uniju u ozbiljne ekonomske i političke probleme.

On je upozorio da se spriječi konfiskacija ruske imovine zamrznute u inostranstvu i njen transfer u Ukrajinu.

- Ako to ne uspije, onda moramo nekako da ostanemo van toga, prije svega treba da se držimo podalje od ruske odmazde. Mnogo je novca na stolu, a konfiskacija 230 milijardi evra ravna je objavi rata i uvući će Evropsku uniju u veoma ozbiljne probleme - istakao je Orban u intervjuu koji je emitovan na Youtube kanalu Patriota.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# EU
# RUSIJA
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