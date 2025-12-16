Albaniz tvrdi da je napad na plaži motiviran ideologijom ISIL-a: Svjedoci opisali užas

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) dao je novi izjavu povodom masakra tokom proslave Hanuke na poznatoj plaži u Sidneju, piše ABC Sydney. - Čini se da je ovaj napad bio motiviran ideologijom Islamske države. Ta ideologija mržnje prisutna je više od desetljeća i u ovom slučaju dovela je do spremnosti na masovno ubistvo - izjavio je Albaniz o pucnjavi koja se dogodila u nedjelju u Bondi Beachu. Također je napad opisao kao "metodičan, proračunat i hladnokrvan" te rekao da sve informacije prikupljene tokom istrage dosad upućuju na to da su dvojica napadača djelovala samostalno.

Australske vlasti navode da su dvojica napadača, Sajid Akram i njegov sin Naveed Akram, djelovali samostalno i nisu bili dio organizirane terorističke ćelije, ali smatraju da su bili motivirani ekstremističkom ideologijom povezanom s Islamskom državom. Prema informacijama australskog javnog servisa ABC, istražitelji iz Zajedničkog protuterorističkog tima vjeruju da su napadači prisegnuli na vjernost ISIS-u, a u njihovom automobilu pronađene su dvije zastave te terorističke organizacije. Naveed Akram ranije je bio u fokusu australske obavještajne agencije ASIO, još 2019. godine, nakon što je policija spriječila planirani napad Islamske države. Prema riječima visokog dužnosnika JCTT-a, bio je blisko povezan s Isaacom El Matarijem, koji je 2021. osuđen na sedam godina zatvora zbog terorističkih kaznenih djela i koji se proglasio zapovjednikom Islamske države za Australiju. Islamska država, koja je nekoć djelovala iz Iraka i Sirije, odgovorna je za neke od najsmrtonosnijih terorističkih napada posljednjih godina, uključujući napade u Parizu 2015. te napad na koncertnu dvoranu Crocus u Rusiji 2024. godine.

Tokom dana BBC je razgovarao s brojnim svjedocima koji opisuju kako su čuli pucnjeve i vidjeli mnoštvo ljudi kako bježi s plaže. Chavi Block bila je na proslavi Hanuke na plaži Bondi kada je čula "glasnu, snažnu pucnjavu posvuda". Kaže da je legla na tlo i svojim tijelom napravila "ljudski štit" iznad svoje bebe dok su, kako navodi, "meci letjeli iznad njih". Kobi Farkash, izraelski turist, rekao je za BBC da je čuo "bum, bum, bum, četiri ili pet puta". Opisao je da je vidio osobu kako leži na tlu i krvari, nakon čega je počeo bježati. Kad se vratio sat vremena kasnije, vidio je hitne službe kako pomažu ljudima na mjestu događaja.