Novi napad na plovila u međunarodnim vodama: Ubijeno osam muškaraca

- Obavještajne službe potvrdile su da su plovila prolazila poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da su se bavila krijumčarenjem narkotika - objavila je vojska na X-u uz snimke napada.

Sjedinjene Države napale su više od 20 plovila u Tihom oceanu i Karipskom moru u blizini Venecuele kao dio vojne kampanje koju je predsjednik Donald Tramp (Trump) pokrenuo protiv krijumčarenja droge iz regije.

U tom procesu ubijeno je najmanje 90 osumnjičenih krijumčara droge.

Korištenje vojske za napad na sumnjiva plovila za prijevoz droge predstavlja oštar odmak od načina na koji su se SAD kroz historiju nosile s njima. Trampova administracija nastojala je odbraniti zakonitost napada, za koje neki pravni stručnjaci kažu da predstavljaju nezakonita izvansudska ubistva.

- Naše operacije u regiji Southcom su zakonite prema američkom i međunarodnom pravu, a sve akcije su u skladu sa Zakonom o oružanim sukobima - rekao je novinarima ranije ovog mjeseca glasnogovornik Pentagona Kingzli Vilson (Kingsley Wilson).

Ti se napadi smatraju pretečom američkih kopnenih napada na Venecuelu za koje je Tramp rekao da će uskoro započeti.