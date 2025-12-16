Tramp tuži BBC za manipuliranje njegovim govorom: Traži pet milijardi dolara

Trampovi advokati tvrde da je BBC klevetao predsjednika tako što je "namjerno, zlonamjerno i obmanjujuće manipulirao njegovim govorom". BBC se zasad nije očitovao o samoj tužbi. Tramp je još prošlog mjeseca najavio da će tužiti BBC zbog tog dokumentarca, koji je u Ujedinjenom Kraljevstvu emitiran uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. godine.

Tramp je britanskog javnog emitera optužio za klevetu i kršenje zakona o trgovačkoj praksi, stoji u sudskim dokumentima predanima na Floridi. BBC se Trampu prošlog mjeseca izvinuo, ali je odbio zahtjev za isplatu odštete i poručio da ne postoji nikakva "osnova za tužbu zbog klevete".

Pogrešan dojam

- Mislim da to moram učiniti. Varali su. Promijenili su riječi koje su izlazile iz mojih usta - rekao je Tramp novinarima govoreći o tužbi. U govoru 6. januara 2021., neposredno prije nereda u zgradi američkog Kongresa, Tramp je okupljenima rekao: "Ići ćemo do Capitola i bodrit ćemo naše hrabre senatore i zastupnike."

Više od 50 minuta kasnije u istom govoru dodao je: "I borimo se. Borimo se do kraja."

U emisiji Panorama prikazan je isječak u kojem Tramp govori: "Ići ćemo do Capitola... i bit ću tamo s vama. I borimo se. Borimo se do kraja."

BBC je priznao da je takva montaža stvorila "pogrešan dojam" da je Tramp "izravno pozvao na nasilno djelovanje", ali je odbacio tvrdnju da to predstavlja klevetu.

Nije emitirano u SAD

U novembru je procurio interni memorandum BBC-ja u kojem se kritizira način na koji je govor montiran, što je dovelo do ostavki glavnog direktora BBC-a Tima Davieja i direktorice informativnog programa Deborah Turness.

Prije nego što je Tramp podnio tužbu, advokati BBC-a dostavili su opširan odgovor na predsjednikove optužbe. Naveli su da u montaži nije bilo zle namjere i da Tramp zbog emisije nije pretrpio štetu, budući da je ubrzo nakon emitiranja ponovno izabran.

Također su istaknuli da BBC nije imao prava za distribuciju dokumentarca u SAD niti ga je ondje emitirao. Iako je Panorama bila dostupna na platformi BBC iPlayer, pristup je bio ograničen isključivo na gledatelje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U tužbi Tramp navodi da je BBC imao ugovore s drugim distributerima za prikazivanje sadržaja, uključujući sporazum s jednom trećom medijskom kompanijom koja je, prema njegovim tvrdnjama, imala licencu za distribuciju dokumentarca izvan Ujedinjenog Kraljevstva. BBC se nije očitovao o tim navodima, kao ni kompanija za koju se tvrdi da je imala distribucijska prava.

U tužbi se dodatno navodi da su stanovnici Floride dokumentarac mogli gledati korištenjem VPN-a ili putem streaming servisa BritBox.

- Promocija dokumentarca Panorama, u kombinaciji sa značajnim porastom korištenja VPN-a na Floridi od njegova emitiranja, upućuje na veliku vjerojatnost da su građani Floride pristupili dokumentarcu prije nego što ga je BBC uklonio - stoji u tužbi.