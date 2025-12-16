Lideri EU neće otići na božićne praznike dok ne bude postignut dogovor o finansiranju Ukrajine

Lideri Evropske unije koji se sastaju ove sedmice, pregovarat će sve dok ne pronađu rješenje za finansijsku krizu u Ukrajini, saopćio je Kipar, insistirajući da se to pitanje neće odgoditi do 1. januara kada ta zemlja preuzima zakonodavni dnevni red EU.

Zamjenica kiparskog ministra za EU Marilena Raouna, izjavila je da lideri imaju kritičnu odluku koju treba donijeti na predstojećem Evropskom vijeću, koje počinje u četvrtak, piše Politico.

Rasprave o tome kako osigurati da Kijev ne ostane bez novca do sredine sljedeće godine bile su izazovne, dodala je, ali "postoji spremnost svih da ostanu u Briselu dok ne budemo u mogućnosti donijeti odluku o ovom pitanju finansiranja."

Podrška budžeta

Evropski zvaničnici više puta su upozorili da bi pregovori u četvrtak mogli potrajati satima, pa čak i danima, te se produžiti do vikenda uprkos pritiscima na rasporede lidera. Alternativa, kažu zvaničnici, jeste da Ukrajina ostane bez novca, što neće biti dopušteno.

EU radi na dogovoru o planu da se zamrznuta ruska sredstva iskoriste kao garancija za zajam od 210 milijardi eura kojim bi se podržao državni budžet Kijeva i pomoglo u saniranju štete nastale ruskom invazijom.

Međutim, Belgija, koja drži najveći dio tih sredstava, pridružila se Italiji, Malti i Bugarskoj u postavljanju pravnih pitanja u vezi s prijedlogom, koji su već načelno odbacile zemlje naklonjene Kremlju, Mađarska i Slovačka.

- Nekoliko država članica reklo je da moramo osigurati pravnu sigurnost, mislim da se u tom pogledu uvode zaštitne mjere. To će, nadam se, otvoriti put ka odluci - rekla je Raouna.

Izvodiv plan

Četiri diplomata izjavili su da ostaju uvjereni kako je plan izvodiv i da ne postoji alternativa s obzirom na protivljenje glavnih gradova da se novac posudi direktno.

- Mislim da smo na pravom putu. Optimistična sam da ćemo moći donijeti odluku na Evropskom vijeću - rekla je Raouna.

Kipar od početka sljedeće godine preuzima šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije, dajući jednoj od najmanjih zemalja u bloku utjecajnu ulogu u vođenju diplomatskih pregovora. Zajedno s Irskom, to je jedna od dvije vojno neutralne zemlje koje će preuzeti tu funkciju 2026.