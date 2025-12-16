Tramp zgrozio javnost: "Rob Rajner je ubijen jer me mrzio"

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD komentirao je ubistvo američkog režisera Roba Rajnera (Reiner) i njegove supruge, rekavši kako je on ubijen zbog "mržnje" prema njemu, što je zgrozilo mnoge.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, koja je u njegovom vlasništvu, Tramp je rekao da je jučer bio "tužan dan u Hollywoodu", ali onda sramotno komentarisao ovaj nemili događaj.

- Rob Rajner, izmučeni i problemima opterećeni, ali nekada vrlo talentirani filmski režiser i komičarska zvijezda, preminuo je zajedno sa suprugom Mišel, navodno zbog bijesa koji je izazivao kod drugih svojom masivnom, nepopustljivom i neizlječivom opsesijom mentalno iscrpljujućim stanjem poznatim kao sindrom opsjednutosti Trampom (Trump derangement syndrome, engl.), ponekad nazivan i TDS", napisao je Tramp.

Dodao je i da je "Rajner izluđivao ljude svojom mržnjom" prema njemu.

- Njegova očigledna paranoja je dostizala nove vrhunce kako je Trampova administracija nadmašivala sve ciljeve i očekivanja veličine, a zlatno doba Amerike nastupilo, možda kao nikada prije - još je napisao američki predsjednik.

Na društvenim mrežama je reakcija bila očekivana, a Tramp je dobio ogromne kritike zbog načina na koji je reagovao na smrt poznatog režisera.

Pojedini su čak istakli da su zbog sličnih, ili čak manje spornih, objava o smrti konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka (Charlie) mnogi ljudi dobijali otkaz ili bili meta napada Trampovog "MAGA" pokreta.

Influenseri koji pripadaju ovom pokretu su branili Trampa, koristeći Rajnerove ranije kritike upućene američkom predsjedniku, a drugi korisnici društvenih mreža su istakli da to ne može biti opravdanje za ovakvu objavu nakon ubistva ovog režisera.