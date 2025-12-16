Avion grčkog Aegean Airlinesa prvi evropski avion u 35 godina na Međunarodnom aerodromu u Bagdadu

Iračko ministarstvo saobraćaja objavilo je u utorak da je let grčkog Aegean Airlinesa bio prvi evropski avion u 35 godina koji je sletio na međunarodni aerodrom u Bagdadu.

U saopćenju, ministarstvo je navelo da dolazak aviona “signalizira povratak Iraka na evropsku kartu" i uvodi "novu fazu oporavka iračkog avio sektora".

Evropske avio kompanije nisu imale direktne letove za međunarodni aerodrom u Bagdadu iz sigurnosnih razloga od početka 1990-ih, kada je dugogodišnji irački vladar Saddam Hussein napao susjedni Kuvajt.