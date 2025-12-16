Avion grčkog Aegean Airlinesa prvi evropski avion u 35 godina na Međunarodnom aerodromu u Bagdadu

Iračko ministarstvo saobraćaja objavilo je u utorak da je let grčkog Aegean Airlinesa bio prvi evropski avion u 35 godina koji je sletio na međunarodni aerodrom u Bagdadu.
U saopćenju, ministarstvo je navelo da dolazak aviona “signalizira povratak Iraka na evropsku kartu" i uvodi "novu fazu oporavka iračkog avio sektora".
Evropske avio kompanije nisu imale direktne letove za međunarodni aerodrom u Bagdadu iz sigurnosnih razloga od početka 1990-ih, kada je dugogodišnji irački vladar Saddam Hussein napao susjedni Kuvajt.
Hussein je svrgnut u invaziji pod američkim vodstvom 2003. godine, nakon čega je uslijedio građanski rat, sektaško nasilje i pojava naoružanih ekstremističkih frakcija.
Ipak, nakon decenija previranja, Irak je nedavno počeo vraćati osjećaj stabilnosti, a vlada se trudi privući strana ulaganja kako bi ojačala ekonomiju zemlje.
Ministarstvo je saopćilo da će linija Bagdad-Atina-Bagdad imati dva leta sedmično s mogućnošću dodavanja još u zavisnosti od potražnje.
Tokom ove godine grčki prevoznik započeo je letove za Erbil, glavni grad sjeverne autonomne regije Kurdistan, koja se predstavlja kao relativna oaza stabilnosti u nestabilnom Iraku, prenosi AFP.