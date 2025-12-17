Ludvig van Betoven: 255. godišnjica rođenja slavnog kompozitora

Na današnji dan 1770. godine, rođen je Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven), genijalni njemački kompozitor na prelazu između klasicizma i romantizma, majstor improvizacije i virtuoz na klaviru.
Prema mišljenju muzičkih stručnjaka, Betoven je jedan od najvećih kompozitora u historiji muzike koji je premostio bečku klasiku 18. i romantizam 19. stoljeća.
Deveta simfonija i „Oda radosti“
Ostavio je neizbrisiv trag na razvoj zapadnoevropske klasične muzike te je, uz Mocarta (Mozart), najizvođeniji i najpoznatiji kompozitor evropske muzičke tradicije.
Od brojnih djela najpoznatije su Betovenove simfonije, od kojih je najizvođenija Deveta u čijem posljednjem stavku je uveo i riječi, odnosno stihove čuvenog njemačkog književnika Fridriha Šilera (Friedrich Schiller) iz „Ode radosti“.
Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza
1749. - Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza (Domenico Cimarosa), autor živahnih bufo-opera rokoko stila, od kojih je najpoznatija "Tajni brak". Bio je umjetnik kojeg su visoko cijenili slavni pisci Gete (Goethe), Stendal (Stendhal) i Balzak (Balzac).
1778. - Engleski hemičar Hamfri Dejvi (Humphry Davy), predsjednik Kraljevskog učenog društva u Londonu, koji je pomoću elektrolize prvi dobio natrij, kalij i kalcij u elementarnom obliku, rođen je na današnji dan. Otkrio je i električni luk između ugljenih elektroda (Dajvijev luk), izumio rudarsku sigurnosnu svjetiljku, pokazao da je dijamant jedna od alotropskih modifikacija ugljika. Bio učitelj i voditelj M. Faradeja (Faraday) u početku njegove naučne karijere.
1903. - Braća Vilbur i Orvil Rajt (Wilbur i Orville Wright) izvela prvi uspješan let avionom u historiji avijacije. Njihova letjelica "Flajer I" je nad pješčanim dinama blizu mjesta Kiti Houk u Severnoj Karolini, SAD, poletjela četiri puta, zadržavši se, pritom, najduže u zraku 59 sekundi.
1946. - Rođen Aljoša Vučković, regionalni glumački bard. Glumio je u više od 70 filmova i TV serija, a proslavio se ulogama Ferate u „Velom mistu“, Gašpara u "Povratak otpisanih" te dr. Ive Lukšića u "Boljem životu".
1946. - Ljiljana Lašić, srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica, rođena je na današnji dan. Igrala je u gotovo svim beogradskim pozorištima, a skoro četiri decenije bila je stalna članica Beogradskog dramskog pozorišta. Najveću popularnost na prostorima bivše SFRJ donijela joj je ulogu Tine u seriji „Pozorište u kući“, početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća.
1957. - Umrla Jagoda Truhelka, hrvatska pedagoginja i književnica. Najviše priznanja stekla je pripovijestima za djecu "Zlatni danci", trilogiji sastavljenoj iz: (1) Naslovne priče (1918.), (2) "Gospine trešnje" (1943.) i (3) "Crni i bijeli dani" (1944.).
Rođen bh. književnik Damir Uzunović
1965. - Rođen Damir Uzunović, bosanskohercegovački književnik. Suosnivač je, zajedno s Goranom Samardžićem, knjižare i izdavačke kuće "Buybook". Djela: zbirka priča "Kesten", te zbirke poezije "Brod s talismanom", "Mađioničar" i "Ljudi i ptice", koja su prevedena na engleski, francuski, turski i slovenski jezik.
2008. - Umro Ismet Bajramović Ćelo, bivši komandant Vojne policije Armije BiH, izvršivši samoubistvo. Početkom agresije na BiH (1992. - 1995.) Ćelo se istakao u odlučujućim bitkama za Sarajevo. Posljednje godine života proveo je uglavnom u bolnici.
2009. - Preminuo Dušan Jakšić, srbijanski pjevač i pozorišni glumac. Uz zavidnu pjevačku karijeru Jakšić je snimio desetak filmova, te više televizijskih drama i komedija.