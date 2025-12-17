Ludvig van Betoven: 255. godišnjica rođenja slavnog kompozitora

Na današnji dan 1770. godine, rođen je Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven), genijalni njemački kompozitor na prelazu između klasicizma i romantizma, majstor improvizacije i virtuoz na klaviru. Prema mišljenju muzičkih stručnjaka, Betoven je jedan od najvećih kompozitora u historiji muzike koji je premostio bečku klasiku 18. i romantizam 19. stoljeća. Deveta simfonija i „Oda radosti“ Ostavio je neizbrisiv trag na razvoj zapadnoevropske klasične muzike te je, uz Mocarta (Mozart), najizvođeniji i najpoznatiji kompozitor evropske muzičke tradicije. Od brojnih djela najpoznatije su Betovenove simfonije, od kojih je najizvođenija Deveta u čijem posljednjem stavku je uveo i riječi, odnosno stihove čuvenog njemačkog književnika Fridriha Šilera (Friedrich Schiller) iz „Ode radosti“.

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Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza 1749. - Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza (Domenico Cimarosa), autor živahnih bufo-opera rokoko stila, od kojih je najpoznatija "Tajni brak". Bio je umjetnik kojeg su visoko cijenili slavni pisci Gete (Goethe), Stendal (Stendhal) i Balzak (Balzac). 1778. - Engleski hemičar Hamfri Dejvi (Humphry Davy), predsjednik Kraljevskog učenog društva u Londonu, koji je pomoću elektrolize prvi dobio natrij, kalij i kalcij u elementarnom obliku, rođen je na današnji dan. Otkrio je i električni luk između ugljenih elektroda (Dajvijev luk), izumio rudarsku sigurnosnu svjetiljku, pokazao da je dijamant jedna od alotropskih modifikacija ugljika. Bio učitelj i voditelj M. Faradeja (Faraday) u početku njegove naučne karijere. 1903. - Braća Vilbur i Orvil Rajt (Wilbur i Orville Wright) izvela prvi uspješan let avionom u historiji avijacije. Njihova letjelica "Flajer I" je nad pješčanim dinama blizu mjesta Kiti Houk u Severnoj Karolini, SAD, poletjela četiri puta, zadržavši se, pritom, najduže u zraku 59 sekundi. 1946. - Rođen Aljoša Vučković, regionalni glumački bard. Glumio je u više od 70 filmova i TV serija, a proslavio se ulogama Ferate u „Velom mistu“, Gašpara u "Povratak otpisanih" te dr. Ive Lukšića u "Boljem životu". 1946. - Ljiljana Lašić, srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica, rođena je na današnji dan. Igrala je u gotovo svim beogradskim pozorištima, a skoro četiri decenije bila je stalna članica Beogradskog dramskog pozorišta. Najveću popularnost na prostorima bivše SFRJ donijela joj je ulogu Tine u seriji „Pozorište u kući“, početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća. 1957. - Umrla Jagoda Truhelka, hrvatska pedagoginja i književnica. Najviše priznanja stekla je pripovijestima za djecu "Zlatni danci", trilogiji sastavljenoj iz: (1) Naslovne priče (1918.), (2) "Gospine trešnje" (1943.) i (3) "Crni i bijeli dani" (1944.).

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