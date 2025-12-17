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NA DANAŠNJI DAN

Ludvig van Betoven: 255. godišnjica rođenja slavnog kompozitora

Danas je srijeda, 17. decembar/prosinac 2025. godine, do kraja godine preostalo je još 14 dana

Ludvig van Betoven. Wikipedia.org

I. P.

17.12.2025

Na današnji dan 1770. godine, rođen je Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven), genijalni njemački kompozitor na prelazu između klasicizma i romantizma, majstor improvizacije i virtuoz na klaviru.

Prema mišljenju muzičkih stručnjaka, Betoven je jedan od najvećih kompozitora u historiji muzike koji je premostio bečku klasiku 18. i romantizam 19. stoljeća.

Deveta simfonija i „Oda radosti“

Ostavio je neizbrisiv trag na razvoj zapadnoevropske klasične muzike te je, uz Mocarta (Mozart), najizvođeniji i najpoznatiji kompozitor evropske muzičke tradicije.

Od brojnih djela najpoznatije su Betovenove simfonije, od kojih je najizvođenija Deveta u čijem posljednjem stavku je uveo i riječi, odnosno stihove čuvenog njemačkog književnika Fridriha Šilera (Friedrich Schiller) iz „Ode radosti“. 

Domeniko Čimaroza. Wikipedia.org

Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza

1749. - Rođen italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza (Domenico Cimarosa), autor živahnih bufo-opera rokoko stila, od kojih je najpoznatija "Tajni brak". Bio je umjetnik kojeg su visoko cijenili slavni pisci Gete (Goethe), Stendal (Stendhal) i Balzak (Balzac).

1778. - Engleski hemičar Hamfri Dejvi (Humphry Davy), predsjednik Kraljevskog učenog društva u Londonu, koji je pomoću elektrolize prvi dobio natrij, kalij i kalcij u elementarnom obliku, rođen je na današnji dan. Otkrio je i električni luk između ugljenih elektroda (Dajvijev luk), izumio rudarsku sigurnosnu svjetiljku, pokazao da je dijamant jedna od alotropskih modifikacija ugljika. Bio učitelj i voditelj M. Faradeja (Faraday) u početku njegove naučne karijere.

1903. - Braća Vilbur i Orvil Rajt (Wilbur i Orville Wright) izvela prvi uspješan let avionom u historiji avijacije. Njihova letjelica "Flajer I" je nad pješčanim dinama blizu mjesta Kiti Houk u Severnoj Karolini, SAD, poletjela četiri puta, zadržavši se, pritom, najduže u zraku 59 sekundi.

1946. - Rođen Aljoša Vučković, regionalni glumački bard. Glumio je u više od 70 filmova i TV serija, a proslavio se ulogama Ferate u „Velom mistu“, Gašpara u "Povratak otpisanih" te dr. Ive Lukšića u "Boljem životu".

1946. - Ljiljana Lašić, srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica, rođena je na današnji dan. Igrala je u gotovo svim beogradskim pozorištima, a skoro četiri decenije bila je stalna članica Beogradskog dramskog pozorišta. Najveću popularnost na prostorima bivše SFRJ donijela joj je ulogu Tine u seriji „Pozorište u kući“, početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća.

1957. - Umrla Jagoda Truhelka, hrvatska pedagoginja i književnica. Najviše priznanja stekla je pripovijestima za djecu "Zlatni danci", trilogiji sastavljenoj iz: (1) Naslovne priče (1918.), (2) "Gospine trešnje" (1943.) i (3) "Crni i bijeli dani" (1944.).

Damir Uzunović. Avaz

Rođen bh. književnik Damir Uzunović

1965. - Rođen Damir Uzunović, bosanskohercegovački književnik. Suosnivač je, zajedno s Goranom Samardžićem, knjižare i izdavačke kuće "Buybook". Djela: zbirka priča "Kesten", te zbirke poezije "Brod s talismanom", "Mađioničar" i "Ljudi i ptice", koja su prevedena na engleski, francuski, turski i slovenski jezik.

2008. - Umro Ismet Bajramović Ćelo, bivši komandant Vojne policije Armije BiH, izvršivši samoubistvo. Početkom agresije na BiH (1992. - 1995.) Ćelo se istakao u odlučujućim bitkama za Sarajevo. Posljednje godine života proveo je uglavnom u bolnici.

2009. - Preminuo Dušan Jakšić, srbijanski pjevač i pozorišni glumac. Uz zavidnu pjevačku karijeru Jakšić je snimio desetak filmova, te više televizijskih drama i komedija.

# HISTORIJA
# ISMET BAJRAMOVIĆ ĆELO
# DAMIR UZUNOVIĆ
# LUDWIG VAN BEETHOVEN
# NA DANAŠNJI DAN
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