Sijarto: Mađarska potpisala ugovor sa SAD o isporuci tečnog prirodnog gasa

Ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o isporuci 400 miliona kubnih metara tečnog prirodnog gasa (TPG) godišnje potpisala je danas Mađarska.

To je potvrdio i mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- To znači da će tokom narednih pet godina dvije milijarde kubnih metara američkog TPG-a stići u Mađarsku - naveo je Sijarto u objavi na platformi X.

Važna prekretnica

Sijarto je istakao da je time postignuta "važna prekretnica u američko-mađarskoj energetskoj saradnji".

- Zainteresovani smo za kupovinu energije iz što više izvora i preko što više ruta, osiguravajući najniže cijene - poručio je Sijarto.

Mađarska državna energetska kompanija MVM potpisala je dugoročni ugovor sa američkom kompanijom Ševron o isporuci tečnog prirodnog gasa, na osnovu koga će Mađarska tokom pet godina dobiti ukupno dvije milijarde kubnih metara gasa, izjavio je Sijarto prethodno danas na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamenikom američkog ministra energetike Džejmsom Denlijem.

Novo zlatno doba

On je tom prilikom naveo da su odnosi Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država, nakon stupanja Donalda Trampa na predsjedničku funkciju u januaru, ušli u "novo zlatno doba", u kome energetika predstavlja jedan od ključnih stubova saradnje.

Prema sporazumu, Ševron će tokom narednih pet godina Mađarskoj isporučivati 400 miliona kubnih metara tečnog prirodnog gasa godišnje, što znači da će američki tečni gas prvi put postati deo mađarskog energetskog miksa, prenosi agencija MTI.

Mađarski ministar je istakao da je cilj Budimpešte da energente nabavlja iz što više izvora i pravaca kako bi se osigurale povoljnije cijene i niski troškovi energije za domaćinstva i time podržala konkurentnost mađarske privrede.

Sijarto je kritikovao Brisel i naveo da Evropska unija pokušava da ograniči pojedine izvore i pravce snabdijevanja energijom, što, kako je rekao, ugrožava energetsku sigurnost Mađarske i može dovesti do rasta cijena.

Jačanje nuklearnih kapaciteta

On je, također, napomenuo da Mađarska dugoročno računa na jačanje nuklearnih kapaciteta, što podrazumeva produženje rada postojeće elektrane u Pakšu i izgradnju novih blokova.