Rusija odbacila prijedlog za Božićno primirje: Poznato zašto Moskva nikako ne pristaje

Dmitrij Peskov, portparol predsjednika Rusije izjavio je kako ta država ne želi primirje, jer bi ono Ukrajini dalo vrijeme da se pripremi za nove vojne akcije,

Peskov poručuje kako Moskva želi okončanje rata.

Njemački kancelar Fridrih Merc zatražio je od Rusije da prihvati božićno primirje i privremeno obustavi borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Kijev podržava ideju primirja, naročito kada je riječ o udarima na energetsku infrastrukturu tokom perioda oko Božića.

- Mi želimo mir, ne želimo primirje koje bi Ukrajini dalo pauzu da dođe do daha i da se pripremi za nastavak rata. Želimo da zaustavimo ovaj rat, da ostvarimo svoje ciljeve, da osiguramo svoje interese i da garantujemo mir u Evropi u budućnosti. To je ono što želimo - rekao je Peskov, a prenosi Kommersant.