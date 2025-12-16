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OGLASIO SE PESKOV

Rusija odbacila prijedlog za Božićno primirje: Poznato zašto Moskva nikako ne pristaje

Želimo da zaustavimo ovaj rat, da ostvarimo svoje ciljeve, da osiguramo svoje interese, rekao je Peskov

Peskov poručuje kako Moskva želi okončanje rata. Anadolija

A. O.

16.12.2025

Dmitrij Peskov, portparol predsjednika Rusije izjavio je kako ta država ne želi primirje, jer bi ono Ukrajini dalo vrijeme da se pripremi za nove vojne akcije,

Peskov poručuje kako Moskva želi okončanje rata.

Njemački kancelar Fridrih Merc zatražio je od Rusije da prihvati božićno primirje i privremeno obustavi borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Kijev podržava ideju primirja, naročito kada je riječ o udarima na energetsku infrastrukturu tokom perioda oko Božića.

- Mi želimo mir, ne želimo primirje koje bi Ukrajini dalo pauzu da dođe do daha i da se pripremi za nastavak rata. Želimo da zaustavimo ovaj rat, da ostvarimo svoje ciljeve, da osiguramo svoje interese i da garantujemo mir u Evropi u budućnosti. To je ono što želimo - rekao je Peskov, a prenosi Kommersant.

Naglasio je da je stav Rusije o Ukrajini dosljedan i jasan kako za Sjedinjene Američke Države, tako i za ukrajinske vlasti.

- Ako Ukrajinci žele i počnu da daju prednost zamjeni stvarnog rješenja trenutnim, neodrživim odlukama, malo je vjerovatno da ćemo mi biti spremni da u tome učestvujemo - naveo je portparol ruskog lidera.

Peskov je dodao i da Moskva još nije vidjela detalje prijedloga o sigurnosnim garancijama u NATO stilu za Ukrajinu, koje su evropski zvaničnici i Vašington ponudili da osiguraju.

# MOSKVA
# DMITRY PESKOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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