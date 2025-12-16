Tajland zahtijeva da Kambodža prva objavi prekid vatre

Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Tajlanda Maratee Nalita Andamo izjavila je da svaki prekid vatre mora ispuniti određene uslove i biti vjerodostojan, prenio je javni emiter Thai PBS.

Tajland je u utorak saopćio da Kambodža mora prva objaviti prekid vatre kako bi se zaustavili smrtonosni granični sukobi u kojima je na obje strane poginulo najmanje 52 ljudi, dok se napetosti nastavljaju uprkos ranijim tvrdnjama da će borbe prestati, prenosi Anadolu.

- Na Kambodži je odgovornost da pokrene prekid vatre, jer je ona ta koja je povrijedila tajlandsku teritoriju - dodala je Andamo.

Deminiranje granice

Tajland također zahtijeva da Kambodža "iskreno sarađuje u naporima deminiranja na granici", naglasila je Andamo, ističući da ti uslovi moraju biti ispunjeni "kako bi borbe na granici prestale".

Tajland je optužio Kambodžu za postavljanje novih mina duž granice, što je Phnom Penh demantirao.

Kambodža je u ponedjeljak pozvala Konvenciju o kasetnoj municiji (CCM) da osudi tajlandsku "upotrebu kasetne municije u civilnim područjima i da zaštiti međunarodno humanitarno pravo", navodi se u saopćenju kambodžanskog Ministarstva informiranja objavljenom u utorak.

Iako Tajland nije potpisnica ove konvencije, Kambodža je poručila da "s poštovanjem poziva predsjednika CCM-a i širu porodicu Konvencije da osude upotrebu kasetne municije u civilnim područjima, ukažu na katastrofalne humanitarne posljedice i zagovaraju strogo poštivanje međunarodnog humanitarnog prava od strane svih aktera".

Prema tajlandskom dnevniku Khaosod, još dva tajlandska vojnika poginula su u sukobima u utorak navečer, čime je ukupan broj poginulih tajlandskih vojnika porastao na 19.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kambodže saopćilo je da je poginulo 17 civila, a 77 ih je ranjeno, prema državnoj agenciji Agence Kampuchea Presse.

U odvojenom razvoju događaja, policijski sat uveden u tajlandskoj provinciji Trat ukinut je nakon što je situacija "stavljena pod kontrolu", izjavio je pomoćnik portparola Kraljevske tajlandske mornarice Napassakorn Tipso, prenio je dnevnik The Nation.

Trampova intervencija

Sukobi su se nastavili uprkos tome što je američki predsjednik Donald Tramp u petak izjavio da su se lideri Tajlanda i Kambodže dogovorili o obustavi obnovljenih borbi.

Dvije zemlje su u oktobru u Kuala Lumpuru potpisale mirovni sporazum u prisustvu Trampa i malezijskog premijera Anvara Ibrahima, ali je on kasnije suspendiran nakon što su tajlandski vojnici teško povrijeđeni u eksploziji mine u pograničnoj provinciji.

Tajlandske vlasti saopćile su da se oko 18 kambodžanskih vojnika i dalje nalazi u tajlandskom pritvoru nakon incidenata u proteklih pet mjeseci.

Tajland i Kambodža imaju dugotrajan granični spor koji je više puta prerastao u nasilje, uključujući i sukobe u julu u kojima je poginulo najmanje 48 osoba.