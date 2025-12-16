U izraelskim napadima na Liban dvoje ubijenih, Izrael od početka primirja ubio ukupno 340 Libanaca

U izraelskim napadima na Liban u utorak ubijene su dvije osobe, od kojih jedna u blizini Bejruta, izvijestilo je libansko ministarstvo zdravstva, a Izrael je tvrdio da je napao operativce Hezbollaha.

Uprkos primirju iz novembra 2024. koje je trebalo okončati više od godinu dana neprijateljstava između Izraela i grupe Hezbollah koju podržava Iran, Izrael je nastavio s napadima na Liban i također je zadržao trupe u pet južnih područja koja smatra strateški važnima.

Detalji napada

Libansko ministarstvo zdravstva objavilo je da je "izraelski neprijateljski napad na vozilo na cesti Jadra-Siblin u okrugu Shouf usmrtio jednu osobu i ranio pet ostalih."

Područje se nalazi oko 30 kilometara južno od glavnog grada.

Fotograf AFP-a vidio je oštećeni kamion s radnicima hitne pomoći i vojnim osobljem raspoređenim na mjestu događaja.

Ranije je ministarstvo objavilo da je jedna osoba poginula u izraelskom napadu na vozilo u Odaissehu blizu granice s Izraelom.

U odvojenim saopćenjima, izraelska vojska je objavila da je ciljala dva člana Hezbollaha, bez daljnjih detalja.

U nedjelju su u izraelskim napadima ubijene tri osobe u odvojenim dijelovima Libanona, prema ministarstvu zdravstva, a Izrael tvrdi da je ubio članove Hezbollaha.

Oko 340 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Liban od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre, prema AFP-ovom popisu izvještaja ministarstva zdravstva.

Odbor za praćenje prekida vatre

Izrael obično tvrdi da su napadi usmjereni na članove i infrastrukturu Hezbollaha te da im je cilj spriječiti ponovno naoružavanje grupe.

Napadi u utorak dolaze u trenutku kada se odbor za praćenje prekida vatre, koji uključuje Francusku i Sjedinjene Države, treba sastati ove sedmice.

Prema primirju, Hezbollah je bio dužan povući svoje snage sjeverno od rijeke Litani, oko 30 kilometara od granice s Izraelom, i demontirati svoju vojnu infrastrukturu u napuštenom području.

Prema planu koji je odobrila vlada, libanska vojska treba razoružati Hezbollah južno od Litanija do kraja godine, prije nego što se uhvati u koštac s ostatkom zemlje, prenosi AFP.