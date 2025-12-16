Birali mališane po uzrastu i izgledu: Zarađivali milione na djeci oboljeloj od raka

Istraga koju je sproveo BBC otkrila je globalnu mrežu prevaranata koji iskorištavaju djecu oboljelu od raka kako bi putem lažnih humanitarnih kampanja ukrali milione dolara od donatora širom svijeta.

Očajni roditelji nagovarani su da snimaju potresne video-snimke svoje bolesne djece, često uz okrutne manipulacije poput korištenja luka kako bi deca plakala, da bi na kraju dobili tek simboličnu naknadu ili ništa od prikupljenog novca.

U središtu prevare, koja se proteže od Filipina do Kolumbije i Ukrajine, nalazi se mreža lažnih dobrotvornih organizacija povezanih sa istim čovjekom, piše BBC.

Lažna nada za sedmogodišnjeg dječaka

Jedna od žrtava ove okrutne šeme bio je sedmogodišnji Halil sa Filipina. Njegova majka Aljin ispričala je kako je pristala na snimanje videa u nadi da će prikupiti novac za liječenje sina oboljelog od raka.

Filmska ekipa obrijala je dječaku glavu, priključila ga na lažnu infuziju i natjerala ga da uči scenario na engleskom jeziku. Da bi izazvali suze, stavili su mu nasjeckani luk pored lica i mentol ispod očiju.

Iako je kampanja na njegovo ime prikupila 27.000 dolara, porodici je rečeno da je bila neuspješna. Dobili su samo 700 dolara naknade za snimanje. Godinu dana kasnije, Halil je preminuo.

- Da sam znala koliko smo novca prikupili, ne mogu sebi da pomognem, a da ne pomislim da bi Halil možda još bio ovdje - rekla je slomljena majka.

Mreža koja je ukrala milione

BBC je identifikovao 15 porodica koje su prošle kroz sličnu sudbinu, a devet od njih, čije su kampanje povezane s istom mrežom, tvrdi da nikada nisu primile ni cent od ukupno četiri miliona dolara koji su navodno prikupljeni u ime njihove djece.

Uzbunjivač je novinarima otkrio šokantne detalje procesa odabira: tražili su "lijepu djecu" koja "moraju imati od tri do devet godina... bez kose". Kao ključni akter u prevari identifikovan je Izraelac sa prebivalištem u Kanadi, Erez Hadari.

Tragom lažnih kampanja

Istraga je započela u oktobru 2023. godine nakon što je pažnju novinara privukao uznemirujući oglas na Jutjubu u kojem je djevojčica Aleksandra iz Gane jecala: "Ne želim da umrem". Njena kampanja navodno je prikupila gotovo 700.000 dolara. Ubrzo su otkrivene desetine sličnih, profesionalno proizvedenih video-snimaka sa bolesnom djecom iz cijelog svijeta.

Najveći broj kampanja vođen je pod imenom organizacije Chance Letikva (Šansa za nadu), registrovane u Izraelu i SAD. Koristeći geolokaciju, društvene mreže i softver za prepoznavanje lica, novinari su uspeli da pronađu porodice od Kolumbije do Filipina.

Isti obrazac u Kolumbiji i Ukrajini

U Kolumbiji je Serhio Kare ispričao kako mu je prišla posrednica Izabel i ponudila pomoć za njegovu osmogodišnju kćerku Anu, kojoj je dijagnostikovan tumor na mozgu. U bolnicu je stigla sa muškarcem kojeg je Serhio kasnije na fotografiji prepoznao kao Ereza Hadarija. Porodica je pristala na snimanje, ali su kasnije bili pod pritiskom da šalju još fotografija bolesne Ane.

Kada je Ana, koja se u međuvremenu oporavila, pitala posrednicu šta se dogodilo sa novcem, rečeno joj je da video "nikada nije postavljen". Istraga je, međutim, pokazala da je kampanja do aprila 2024. godine prikupila gotovo 250.000 dolara.

Sličan slučaj dogodio se i u Ukrajini. Olena Firsova, majka petogodišnje Viktorije koja boluje od raka mozga, nije ni znala da je pokrenuta kampanja u ime njene kćerke. Snimanje je organizovala Tetiana Haljavka, zaposlena u klinici Angelholm u kojoj se djevojčica liječila. Kampanja je navodno prikupila više od 280.000 eura, ali porodica nije dobila ništa.

Olena je potpisala ugovor koji joj je obećavao 8.000 dolara nakon što se ostvari cilj prikupljanja sredstava, ali je iznos cilja bio ostavljen prazan. Klinika Angelholm kasnije je saopćila da nije odobrila snimanje i da je raskinula radni odnos sa Haljavkom.

Trag novca i lažna opravdanja

Istražitelji su otkrili da se ime Ereza Hadarija pojavljuje u registracionim dokumentima više organizacija, uključujući Walls of Hope, Saint Teresa i Little Angels. Kada su suočeni sa pitanjima o novcu, organizatori su porodicama tvrdili da su donacije potrošene na troškove oglašavanja.

Međutim, stručnjaci za dobrotvorne svrhe navode da ti troškovi ne bi smeli da prelaze 20 posto prikupljenog iznosa. Pokušaji da se pronađe sjedište organizacije Chance Letikva na adresama u Njujorku i Izraelu bili su neuspješni.

Prevara se nastavlja pod novim imenom

Uprkos istrazi, neke od kampanja za djecu, uključujući i onu za preminulog Halila, i dalje su aktivne i prihvataju donacije. Američki ogranak Chance Letikve izgleda da je povezan sa novom organizacijom pod nazivom Saint Raphael, koja je već proizvela nove kampanje.

BBC je pokušao da kontaktira Ereza Hadarija, ali je on u kratkoj poruci samo izjavio da organizacija "nikada nije bila aktivna", ne precizirajući na koju misli, i nije odgovorio na dalja pitanja.

Ostale prozvane osobe i organizacije također nisu odgovorile na optužbe.

U međuvremenu, Viktoriji je dijagnostikovan još jedan tumor na mozgu.

- Kada vam dijete visi na ivici života, a neko tamo zarađuje na tome... To je prljavo. To je krvavi novac - poručila je njena majka Olena.