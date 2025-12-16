Muškarac se prerušio u svoju preminulu majku prilikom fotografisanja za ličnu kartu: Htio njenu penziju

Neobični fizički detalji, poput tamnih dlaka na potiljku, rukama i bradi starije žene koja je došla obnoviti ličnu kartu, izazvali su sumnju nadležnih službi i doveli do hapšenja 57-godišnjeg muškarca na sjeveru Italije.

Kako je za američku televizijsku mrežu CNN potvrdio glasnogovornik policije iz Mantove, uhapšeni muškarac je sin Gracijele Dal’Oglio (Graziella Dall’Oglio), koja je preminula 2022. godine u 82. godini života, u mjestu Borgo Virgilio, u blizini Mantove. Njeno ime policiji nije prijavljeno kao umrlo.

Prema navodima policije, muškarac, koji je po zanimanju bivša medicinska sestra, a trenutno je nezaposlen, nikada nije obavijestio vlasti o majčinoj smrti.

Kada je istekao rok važenja njene lične karte, on se prerušio – našminkao se, stavio periku i obukao majčinu odjeću – kako bi se predstavio kao ona i lično obnovio dokument, što je u Italiji zakonska obaveza.

Službenik koji je zaprimio zahtjev primijetio je nelogičnosti i posumnjao u prevaru, nakon čega su obaviještene nadležne institucije. Navodna gospođa Dal’Oglio potom je pozvana da se ponovo javi u općinsku kancelariju.

Snimci nadzornih kamera s parkinga pokazali su da je osoba, prerušena u staricu, došla automobilom, iako pokojna žena nikada nije imala vozačku dozvolu. Policija je osumnjičenog dočekala ispred zgrade općine i odmah reagovala.

Nakon toga, policijski službenici su otišli na prijavljenu adresu prebivališta starije žene, gdje su u ormaru praonice rublja pronašli njeno mumificirano tijelo, umotano u vreće za spavanje.

Muškarac je optužen za prikrivanje tijela, prevaru na štetu države, lažno predstavljanje i krivotvorenje javne isprave, potvrdio je glasnogovornik policije.

U javnosti su se pojavile i fotografije Gracijele Dal’Oglio te njenog sina koji se prerušavao kako bi ličio na nju. Sličnost između njih dvoje izazvala je veliku pažnju, a za sada nije poznato na koji način je uspio postići tako uvjerljiv izgled.