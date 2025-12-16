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RAT U UKRAJINI

Rusija objavila da je preuzela kontrolu nad Kupjanskom

Grad Kupjansk je pod kontrolom ruske Šeste armije - izjavio je Leonid Šarov

Kupjansk. Platforma X

FENA

16.12.2025

Rusija je u utorak objavila da kontrolira ključni grad Kupjansk na sjeveroistoku Ukrajine, gdje su ukrajinske snage nedavno tvrdile da su ponovno zauzele nekoliko područja.

- Grad Kupjansk je pod kontrolom ruske Šeste armije - izjavio je Leonid Šarov, načelnik vojne grupe Zapad, državnoj novinskoj agenciji TASS.

Diplomatski napori za rješavanje sukoba nastavljeni su ove sedmice Berlinu, gdje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak pozdravio napredak u razgovorima s američkim pregovaračima.

Evropski čelnici iznijeli su planove za multinacionalne snage koje bi garantirale mir.

Rusija je objavila da je zauzela Kupjansk u novembru, ali Ukrajina je kasnije tvrdila da je ponovo zauzela nekoliko područja grada.

Šarov je rekao da "male grupe“ ukrajinskih vojnika svakodnevno pokušavaju ući u Kupjansk, željezničko čvorište u Harkovskoj regiji.

- Sva područja grada su pod kontrolom ruskih snaga - insistirao je on.

Zelenski je u video snimku objavljenom u petak rekao da je posjetio trupe u području Kupjanska, nakon što je Kijev objavio ponovno zauzimanje nekoliko okruga i dva obližnja mjesta.

Njegova posjeta desila se nedugo nakon što su ukrajinske snage objavile "proboj" u tom području.

Ruska vojska pokrenula je obimnu ofanzivu u Ukrajini u februaru i 2022. i trenutno okupira 20 posto zemlje, na istoku i jugu, prenosi AFP.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# KUPJANSK
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