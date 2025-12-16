Rusija objavila da je preuzela kontrolu nad Kupjanskom

Rusija je u utorak objavila da kontrolira ključni grad Kupjansk na sjeveroistoku Ukrajine, gdje su ukrajinske snage nedavno tvrdile da su ponovno zauzele nekoliko područja.
- Grad Kupjansk je pod kontrolom ruske Šeste armije - izjavio je Leonid Šarov, načelnik vojne grupe Zapad, državnoj novinskoj agenciji TASS.
Diplomatski napori za rješavanje sukoba nastavljeni su ove sedmice Berlinu, gdje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak pozdravio napredak u razgovorima s američkim pregovaračima.
Evropski čelnici iznijeli su planove za multinacionalne snage koje bi garantirale mir.
Rusija je objavila da je zauzela Kupjansk u novembru, ali Ukrajina je kasnije tvrdila da je ponovo zauzela nekoliko područja grada.
Šarov je rekao da "male grupe“ ukrajinskih vojnika svakodnevno pokušavaju ući u Kupjansk, željezničko čvorište u Harkovskoj regiji.
- Sva područja grada su pod kontrolom ruskih snaga - insistirao je on.
Zelenski je u video snimku objavljenom u petak rekao da je posjetio trupe u području Kupjanska, nakon što je Kijev objavio ponovno zauzimanje nekoliko okruga i dva obližnja mjesta.
Njegova posjeta desila se nedugo nakon što su ukrajinske snage objavile "proboj" u tom području.
Ruska vojska pokrenula je obimnu ofanzivu u Ukrajini u februaru i 2022. i trenutno okupira 20 posto zemlje, na istoku i jugu, prenosi AFP.