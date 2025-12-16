Rusija objavila da je preuzela kontrolu nad Kupjanskom

Rusija je u utorak objavila da kontrolira ključni grad Kupjansk na sjeveroistoku Ukrajine, gdje su ukrajinske snage nedavno tvrdile da su ponovno zauzele nekoliko područja. - Grad Kupjansk je pod kontrolom ruske Šeste armije - izjavio je Leonid Šarov, načelnik vojne grupe Zapad, državnoj novinskoj agenciji TASS.

Diplomatski napori za rješavanje sukoba nastavljeni su ove sedmice Berlinu, gdje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak pozdravio napredak u razgovorima s američkim pregovaračima. Evropski čelnici iznijeli su planove za multinacionalne snage koje bi garantirale mir. Rusija je objavila da je zauzela Kupjansk u novembru, ali Ukrajina je kasnije tvrdila da je ponovo zauzela nekoliko područja grada.