Zelenski upozorava: Rusija širi rat i mržnju širom svijeta, od Čečenije do Balkana

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se u Parlamentu Nizozemske, a tokom govora je kritizirao Rusiju i posebno spomenuo područje Balkana.

Zelenski je istakao da se dovoljno osvrnuti na historiju Rusije od 1991. godine.

- Od tada do danas, Rusija se promijenila: bila je siromašna i bogata, i prešla je od oligarhije do diktature. Ali jedna stvar je ostala ista, i dalje donosi rat i mržnju. Od Čečenije do Balkana, od Moldavije do Sirije, od zemalja u Srednjoj Africi do Ukrajine - rekao je Zelenski.

Dodao je da Rusija "uvijek bira sukob ispred mira".

Ukrajinski predsjednik optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da više cijeni novac i moć nego ljudske živote.

- Putina nije briga za vlastiti narod. Njega zanima novac i moć. Rusija broji dolare, a ne mrtve - rekao je Zelenski, ističući da Rusija svakog mjeseca šalje hiljade vojnika u smrt.

Zelenski je govorio i o nedavnim razgovorima u Berlinu s američkim predstavnicima, opisavši ih kao "intenzivne" i fokusirane na plan za okončanje rata i osiguranje sigurnosnih garancija.

- Svaki detalj je važan. Jer nijedan detalj ne smije omogućiti Rusiji da pomisli da se rat isplati i da započne novi rat - poručio je.

Predsjednik Ukrajine kritikovao je i ruske ponovljene napade na infrastrukturu, te licemjerne pritužbe Moskve kada Ukrajina odgovori.

- Kao da je Rusija jedina zemlja kojoj je dozvoljeno da se žali i jedina zemlja kojoj je dozvoljeno da izvodi napade - rekao je Zelenski.